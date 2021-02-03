Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Навальному дали 3,5 роки колонії, але зарахували рік домашнього арешту
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
Італійських школярів «годують» кремлівською пропагандою
«Троянський кінь» вже біля воріт
«Троянський кінь» вже біля воріт
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Зеленського, Степанова і Шмигаля можуть вакцинувати поза чергою для популяризації щеплення
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
ГоловнаЕкономікаБізнес

Галина Герега: “Епіцентр” у Первомайську відбудують, працівників переведуть у інші торговельні центри

Національна мережа торговельних центрів “Епіцентр” збереже робочі місця працівників згорілого внаслідок умисного підпалу ТЦ в Первомайську 2 лютого.

Галина Герега: “Епіцентр” у Первомайську відбудують, працівників переведуть у інші торговельні центри

“Внаслідок трагедії у Первомайську місто залишилось без стратегічного торгового об'єкту, а люди без роботи. Ми будемо намагатися протягом року відбудувати торговельний центр, а всі 73 працівники торговельного центру отримають можливість переведення в найближчі “Епіцентри” - в Умані, Кропивницькому і Миколаєві”, - заявила Галина Герега.

Вона наголосила, що завдяки високому професіоналізму та оперативним діям керівництва, продавців та охорони торговельного центру ніхто з відвідувачів не постраждав. Зловмисник був затриманий та переданий працівникам поліції, а всі відвідувачі вчасно евакуйовані.

Усім працівникам торговельного  центру буде надана психологічна допомога. З цією метою до м. Первомайськ  вже направляються кращі профільні фахівці компанії, які мають великий досвід роботи з людьми, що пережили стресові ситуації.

Як повідомив регіональний директор південного регіону ТОВ “Епіцентр К” Сергій Пономарьов, охоронець, який зазнав найбільших ушкоджень внаслідок поранення сокирою, наразі отямився після операції. Представники компанії були у постраждалого в лікарні, надали необхідну фінансову підтримку та тримають зв’язок з його родиною. 

“Співробітники ТЦ взяли на себе головний удар зловмисника та проявили відвагу, вчинивши йому опір та не дозволивши зникнути з місця злочину», - говорить він. 

Під час інциденту постраждали ще троє працівників торговельного центру. Продавець, якого терорист облив легкозаймистою сумішшю, спричинивши опіки. Також ушкоджень зазнав старший охоронець служби безпеки внаслідок удару сокирою в спину. Керівник служби безпеки торговельного центру отримав поранення руки. Всім постраждалим надано допомогу, наразі вони знаходяться вдома. 

Як повідомила засновниця ТОВ “Епіцентр К” Галина Герега, компанія вивчить потреби пожежного депо міста Первомайськ та розгляне можливість придбання спеціалізованої техніки, яка в критичній ситуації допоможе рятувальникам у боротьбі зі стихією. Вона наголосила, що таким чином компанія прагне унеможливити повторення цієї жахливої ситуації та хоче потурбуватися про безпеку місцевих мешканців, які вкрай стурбовані інцидентом.   

За рішенням керівництва компанії, протягом місяця, два рази на тиждень по всій мережі торговельних центрів буде проводитися додаткове навчання для персоналу щодо протипожежної безпеки.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також