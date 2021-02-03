Галина Герега: “Епіцентр” у Первомайську відбудують, працівників переведуть у інші торговельні центри

“Внаслідок трагедії у Первомайську місто залишилось без стратегічного торгового об'єкту, а люди без роботи. Ми будемо намагатися протягом року відбудувати торговельний центр, а всі 73 працівники торговельного центру отримають можливість переведення в найближчі “Епіцентри” - в Умані, Кропивницькому і Миколаєві”, - заявила Галина Герега.

Вона наголосила, що завдяки високому професіоналізму та оперативним діям керівництва, продавців та охорони торговельного центру ніхто з відвідувачів не постраждав. Зловмисник був затриманий та переданий працівникам поліції, а всі відвідувачі вчасно евакуйовані.

Усім працівникам торговельного центру буде надана психологічна допомога. З цією метою до м. Первомайськ вже направляються кращі профільні фахівці компанії, які мають великий досвід роботи з людьми, що пережили стресові ситуації.

Як повідомив регіональний директор південного регіону ТОВ “Епіцентр К” Сергій Пономарьов, охоронець, який зазнав найбільших ушкоджень внаслідок поранення сокирою, наразі отямився після операції. Представники компанії були у постраждалого в лікарні, надали необхідну фінансову підтримку та тримають зв’язок з його родиною.

“Співробітники ТЦ взяли на себе головний удар зловмисника та проявили відвагу, вчинивши йому опір та не дозволивши зникнути з місця злочину», - говорить він.

Під час інциденту постраждали ще троє працівників торговельного центру. Продавець, якого терорист облив легкозаймистою сумішшю, спричинивши опіки. Також ушкоджень зазнав старший охоронець служби безпеки внаслідок удару сокирою в спину. Керівник служби безпеки торговельного центру отримав поранення руки. Всім постраждалим надано допомогу, наразі вони знаходяться вдома.

Як повідомила засновниця ТОВ “Епіцентр К” Галина Герега, компанія вивчить потреби пожежного депо міста Первомайськ та розгляне можливість придбання спеціалізованої техніки, яка в критичній ситуації допоможе рятувальникам у боротьбі зі стихією. Вона наголосила, що таким чином компанія прагне унеможливити повторення цієї жахливої ситуації та хоче потурбуватися про безпеку місцевих мешканців, які вкрай стурбовані інцидентом.

За рішенням керівництва компанії, протягом місяця, два рази на тиждень по всій мережі торговельних центрів буде проводитися додаткове навчання для персоналу щодо протипожежної безпеки.