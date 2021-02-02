Палієві "Епіцентру" загрожує довічне ув’язнення

Підозрюваному в підпалі торговельного центру "Епіцентр" у Первомайську Миколаївської області загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомив керівник ГУ Національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет.

За даними поліції, підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Йому інкримінують умисне знищення або пошкодження майна та замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 194 та ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Шайхет нагадав, що 37-річний зловмисник прийшов до торговельного центру з ножем та сокирою. У відділі лако-фарбових товарів почав розливати на килим займисті рідини. Один із охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік вдарив його сокирою, та, підпаливши приміщення, кинувся тікати. Інші охоронці разом із співробітниками управління поліції охорони, наздогнали та затримали зловмисника у дворах, де ще один із охоронців ТЦ отримав удар сокирою (не смертельний).

У пресслужбі "Епіцентру" стверджують, що паліїв було двоє і одному з них нібито вдалося втекти.

Місцеве видання Новости N із посиланням на мера Первомайська Олега Демченко повідомляє, що у затриманого палія виявили ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Зі слів палія можна зробити висновок, що причиною підпалу стали його особисті неприязні стосунки з директором ТЦ.

За даними видання, затриманий повідомив поліції, що спеціально приїхав до Первомайська, щоб скоїти підпал. Він не сказав, звідки приїхав, але 90% контактів в його телефоні із Запорізької області.

Про пожежу в торгівельному центрі стало відомо близько 13:00. За даними ДСНС, станом на 14:20 пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв. м.

Станом на 16:20 спостерігалися окремі локальні осередки горіння всередині будівлі. Ліквідація пожежі триває.