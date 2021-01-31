Суд у Нідерландах розгляне, як триває додаткове розслідування у справі про катастрофу МН17

1 лютого відбудеться перше у 2021 році засідання у справі про катастрофу малайзійського літака.

Завтра, 1 лютого у Нідерландах відбудеться перше у 2021 році судове засідання у справі щодо збитого 17 липня 2014 року літака рейсу МН17.

Про це пише Укрінформ з посиланням на свого кореспондента у Гаазі.

Засідання розпочнеться о 10:00, за місцевим часом, у судовому комплексі “Схіпхол” поблизу Амстердама.

На цих слуханнях, зокрема, мають розглянути, як просувається додаткове розслідування, звернення родичів загиблих щодо компенсацій тощо.

Через коронавірус усі мають дотримуватися соціальної дистанції, а також носити маску. Зняти її можна після зайняття свого місця у судовій залі D, де передбачена безпечна відстань між учасниками процесу.

Нагадаємо, що літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі, хто був на борту, загинули.

Розслідування причин катастрофи веде спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Всі вони, як повідомлялося, в суд не з'явилися. Пулатов на цей час - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

У листопаді 2020 року Об'єднана слідча група оприлюднила нові матеріали у справі. Серед цих даних - перехоплення розмови терористів "ДНР" з їх російськими кураторами

Окрім того, судді відмовили адвокатам обвинувачених у розслідуванні альтернативних сценаріїв причин катастрофи.