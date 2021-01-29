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У Запоріжжі викрили підпільний цех з виготовлення сумішей для кальянів на 15 млн грн

Продаж здійснювався без жодних документів щодо якості та безпечності підакцизної продукції.

Співробітники управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області спільно з працівниками Бердянського прикордонного загону викрили підпільний цех з незаконного виготовлення сумішей для кальянів.

Фото: Пресслужба ДФС

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

Правоохоронці встановили, що для виготовлення сумішей зловмисники використовували ароматизатори з фруктовими смаками та тютюнову сировину невідомого походження. Незаконно виготовлена підакцизна продукція призначалася в подальшому для збуту через мобільні додатки та торгівельні кіоски на території обласного центру.

Продаж здійснювався без жодних документів щодо якості та безпечності підакцизної продукції.

Під час оглядів в місцях виробництва, зберігання та збуту тютюнової продукції правоохоронці виявили різноманітні тютюнові суміші для кальянів без марок акцизного податку України загальною вагою понад 2 500 кг.

Орієнтовна загальна вартість тютюнових сумішей становить близько 15 млн гривень.

Нагадаємо, раніше ДФС викрила державне підприємство в ухиленні від сплати 157 млн гривень податків.

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