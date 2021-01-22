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ДФС викрила державне підприємство в ухиленні від сплати 157 млн гривень податків

Під час розслідування завдану державі шкоду було відшкодовано в повному обсязі.

ДФС викрила державне підприємство в ухиленні від сплати 157 млн гривень податків
Фото: Lb.ua

Співробітники Державної фіскальної служби забезпечили відшкодування завданих державі збитків на суму понад 157 млн гривень.

Про це повідомила преслужба ДФС.

Наразі завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатому за фактом ухилення від сплати обов’язкового платежу частини чистого прибутку (доходу) керівництвом державного підприємства.

"Встановлено, що головний бухгалтер підприємства шляхом заниження зобов'язання з доходу, що підлягає сплаті до Державного бюджету України державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, та внесення цих неправдивих відомостей в податкову та статистичну звітність, ухилився від сплати обов’язкового платежу в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

У ДФС наголосили, що під час проведення досудового розслідування обов'язковий платіж та завдана державі шкода були відшкодовані в повному обсязі. Наразі до суду направлено клопотання про звільнення головного бухгалтера від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК - у зв'язку з відшкодуванням завданих державі збитків.

Нагадаємо, у грудні миинулого року ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів.

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