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Материнська компанія Google відмовилась від футуристичного проєкту Loon з повітряними кулями для роздачі інтернету

Бізнес-модель виявилася нежиттєздатною.

Материнська компанія Google відмовилась від футуристичного проєкту Loon з повітряними кулями для роздачі інтернету
Фото: loon.co

Компанія Alphabet Inc, яка є материнською структурою Google, відмовилась від проєкту Loon. Він передбачав використання повітряних куль для роздачі інтернету в тяжкодоступних місцях.

Як повідомляє CNN, про закриття проєкту розказав гендиректор Loon Аластер Вестгарт

У блозі Loon він пояснив, що бізнес-модель компанії виявилася нереальною.

"Хоч ми й знайшли кількох потенційних партнерів на цьому шляху, ми не не знайшли способу зменшити витрати настільки, щоб побудувати довгостроковий стабільний бізнес", - повідомив Вестгарт.

Метою Loon було надати доступ до інтернету "останньому мільярду" жителів Землі, які живуть в місцях, де традиційний доступ до інтернету є занадто дорогим.

Loon з'явився у 2011 році, коли розробники вперше показали прототип своїх повітряних куль, що нагадували пакети для сміття. Компанія планувала, що аеростати будуть функціонувати як "повітряні базові станції", що зможуть роздавати інтернет на площі приблизно в 200 разів більшій, ніж станція на землі.

Планувалося, що кулі будуть знаходитися на висоті близько 20 кілометрів над поверхнею Землі.

Технологія виявилася цілком реальною. Loon допомагав роздавати інтернет в Перу після масштабної повені і в Пуерт-Рико після урагану "Марія". В 2020 року в Африці було здійснено перший комерційний пуск аеростатів, партнером став мобільний оператор Telkom Kenya.

Нагадаємо, що інша американська компанія SpaceX займається схожою проблемою, плануючи роздавати інтернет через мережу супутників.

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