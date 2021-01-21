Нову бібліотеку Софії-Мудрості виклали у відкритий доступ

Сайт Нової бібліотеки Софії-Мудрості - спільного проєкту Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, Державної служби з етнополітики та свободи совісті та Національного заповідника "Софія Київська" - виклали у відкритий доступ.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури.

"Відтепер усі охочі можуть ознайомитись з електронним зібранням головних древніх і найкращих сучасних текстів про мудрість, а також об’єктів культури, які її втілюють. Заходьте на http://newlib.org.ua/", - сказано в повідомленні.

Як сказано на сайті проєкту, "Нова Бібліотека Софії-Мудрості" започаткована як інклюзивний інтерактивний майданчик, покликаний об’єднати зусилля релігійних спільнот, суспільствознавців, мистецтвознавців, істориків, бібліотекарів і всіх небайдужих. Бібліотека акумулює текстовий та аудіовізуальний контент, що спонукає "до рефлексії про мудрість, надихає вчитися мислити й любити".

Амбасадором проєкту виступає міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, восени минулого року у відкритий доступ виклали архів львівського неофіційного мистецтва. В рамках проєкту оцифрували понад 2000 творів мистецтва.