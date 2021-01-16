Українська співачка отримала грошовий приз і запрошення на лайв-сесію в Парижі.

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Савраненко) стала лавреаткою премії Music Moves Europe Talent Awards (ММЕТА) 2021 - щорічної нагороди ЄС у сфері сучасної популярної музики.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Фото: facebook.com/MKIPUkraine

Згідно з повідомленням, українська співачка отримала грошовий приз у розмірі 10 000 євро і пакет підтримки для розвитку кар’єри від партнерів премії.

"Також alyona alyona здобула найбільше голосів у додатковій номінації Public Choice Award і отримає додатково 5 000 євро і запрошення зняти лайв-сесію у студії Deezer у Парижі", - сказано в повідомленні.

Премія ММЕТА співфінансується програмою Creative Europe і відзначає нових артистів, які презентують сьогоднішнє і майбутнє звучання Європи, зазначають у Мінкульті.

Нагадаємо, восени 2019-го Alyona Alyona отримала міжнародну премію Anchor award як найперспективніший новий артист.

Alyona Alyona - ексвихователька в дитячому садку Баришівки під Києвом, також працювала касиркою в супермаркеті і продавчинею косметики.

Її перший кліп на трек "Рибки" вийшов у жовтні 2018 року і став вірусним. Чорно-білий кліп "Голови" зібрав мільйон переглядів всього за місяць. Навесні реперка випустила свій дебютний альбом "Гармата".

Нагадаємо, в травні цього року Alyona Alyona посіла друге місце в рейтингу найцікавіших виконавців Європи за версією The New York Times. Видання також зазначає, що виконавиця читає реп тільки українською мовою, незважаючи на те, що в Україні дуже популярний реп російською.