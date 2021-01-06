Чи мають українці право отримувати їжу не тільки для шлунка, а й для розуму?

З початком локдауну впроваджуються суттєві обмеження на роботу «суб’єктів господарювання». Кабмінівською мовою так називають усі заклади культури та спорту, непродуктові магазини, бібліотеки та підприємства, що надають різноманітні послуги населенню. Дозволена робота тільки АЗС, продовольчих мереж, салонів зв’язку та аптек.

Фото: unsplash/Edwin Hooper

Відповідно до пункту 3 підпункту 4 Постанови КМУ №1236 від 09.12.2020 р. забороняється, зокрема, приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного й побутового обслуговування населення, крім торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів харчування, на торговельних площах, не менш як 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин.

Людською мовою текст означає таке: якщо ви прийшли до супермаркету, то крім продуктів харчування брати з полиць можна отруту проти колорадських жуків, чохли для телефонів (хоча, можливо, це й засіб зв’язку) та аспірин від головного болю.

А головного болю побільшає, бо книжки для дітей, альбоми для малювання чи зошити для письма згідно з цією постановою не продаватимуть.

Школи на карантині, навіщо дітям читати книжки або писати в зошитах?

Салони краси працюватимуть, а бібліотеки мають бути зачинені. Знаєте чому? Уявіть свари дружин кабмінівських чиновників, коли під час минулого локдауну манікюрні салони та перукарні їм довелося таємно відвідувати з чорного ходу. Цікаво, чи будуть такими наполегливими читачі бібліотек?

Усі ми розуміємо тяжку ситуацію, зумовлену хворобою. Але приписи актів парламенту, Президента України та Кабінету Міністрів України не повинні містити норм, що суперечать нормам Основного Закону України. Проте чинна Постанова КМУ, звузивши перелік товарів, обмежила конституційне право громадян на доступ до інформації та освіти.

Саме тому Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів звернулася до Кабінету Міністрів України з пропозицією переглянути Постанову Кабміну №1236 від 9.12.2020 й викласти його в новій редакції, надати можливість реалізовувати в період дії обмежувальних заходів окрім продуктів харчування й поліграфічну продукцію. Адже діти та дорослі мають право отримувати їжу не тільки для шлунка, а й для розуму!

Уже Святвечір, а ми чекаємо на відповідь...