МОЗ виступає проти перенесення локдауну

Степанов розповів, що в Україні очікується зростання кількості хворих на COVID-19 після свят і збільшення навантаження на медичну систему, відповідно.

Міністерство охорони здоров'я України виступає проти перенесення січневого локдауну, щоб уникнути жорстких карантинних обмежень навесні.

Про це заявив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов.

"Міністерство охорони здоров'я проти перенесення жорсткого карантину, проти його скасування. У нас фіксується на сьогодні, це в період свят, близько 5-ти, 6-ти, майже 7-ми тисяч випадків захворювання на COVID-19, щодня від цієї хвороби помирає близько 200 людей. Наразі понад 2 тисячі людей знаходяться у лікарнях, більше 10% – це важкі хворі. Взагалі у нас збільшується кількість важких хворих", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що Україні потрібен локдаун саме в січні.

"Ми не хочемо отримувати по 17, 20, 25 тисяч (хворих). Думка епідеміологів: ми дуже потребуємо проведення жорсткого карантину саме з 8 до 24 січня для того, щоб максимально збити "хвилю" і пройти її до весни, до квітня-травня без введення жорстокого карантину, який може вдарити по нашій економіці", - зауважив він.

Степанов також додав, що громадян заздалегідь попередили про посилений карантин із 8 до 24 січня включно.

Глава МОЗ розповів, що в Україні очікується зростання кількості хворих на COVID-19 після свят і збільшення навантаження на медичну систему, відповідно. А з кінця січня очікується також пік захворюваності на грип.

Нагадаємо, минулої доби в Україні за добу від ковіду одужало на понад 7,5 тис. людей, ніж захворіло. Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстровано в Києві (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) і Харківській (557) областях.

Від початку пандемії в Україні зафіксовано 1 090 496 випадків коронавірусної недуги, одужали 761 898 людей, 19 357 - померли від COVID-19.

Максим Степанов закликав українців із симптомами ГРВІ звертатися до сімейних лікарів для здачі тестів на коронавірус. Міністр наголосив, що наразі в Україні проводять менше тестувань, порівняно з наявними можливостями. За словами Степанова, українські лабораторії здатні робити 55 тис. ПЛР-тестів на добу.