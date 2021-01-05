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"Британський" штам коронавірусу виявили у Словаччині

МОЗ країни повідомляє, що він частіше вражає людей до 60 років та дітей. 

"Британський" штам коронавірусу виявили у Словаччині
Фото: EPA/UPG

У Словаччині підтвердили інфікування новим, так званим британським штамом коронавірусу, що більш заразний від своїх попередників. 

Уже відомо про декілька випадків зараження, у пацієнтів спостерігається велике вірусне навантаження, повідомив міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчий у Facebook

За його словами, поширення нового штаму частіше зустрічається у людей до 60 років та інтенсивніше серед дітей. Особливості цього штаму - на 70% вища заразність і більше вірусне навантаження на організм. 

"Клінічні ознаки та летальність захворювання новим варіантом залишаються незмінними стосовно вихідного вірусу", - повідомив Марек Крайчий.

Він додав, що перші випадки були зафіксовані в районі Михайлівців на сході Словенії. 

Нагадаємо, що у грудні у Великобританії було виявлено дві мутації коронавірусу. Перший на 70% більш заразний від інших. Його прозвали "британським". Другий, за заявою МОЗ Великобританії, походить з ПАР. Усього відомо понад 12 000 мутацій коронавірусу.

"Британську" мутацію почали виявляти і в інших країнах попри те, що чимало держав припинило авіасполучення з Великобританією. Зокрема, нещодавно на Кіпрі виявили 12 випадків інфікування. Усі випадки "завезені" з Великобританії. 

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни Європи посилити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу у Великій Британії.

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