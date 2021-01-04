В Україні від ковіду за добу одужало на 535 людей більше, ніж захворіло

Минулої доби, 3 січня, в Україні зафіксували 4 158 нових випадків коронавірусу. Одужало за добу на 535 людей більше.

Серед виявлених випадків - 170 у дітей та 163 у медпрацівників. Про це повідомив у Facebook глава МОЗ Максим Степанов.

"Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 526 осіб;

летальних випадків – 73;

одужало – 4 693 особи;

здійснено тестувань за добу – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107)", - йдеться в повідомленні.

За 3 січня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), м. Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 078 251 особа;

одужало – 733 558 осіб;

летальних випадків – 18 927;

проведено ПЛР-тестувань – 5 621 024.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 504 випадки;

Вінницька область – 54 випадки;

Волинська область – 83 випадки;

Дніпропетровська область – 234 випадки;

Донецька область – 162 випадки;

Житомирська область – 91 випадок;

Закарпатська область – 50 випадків;

Запорізька область – 528 випадків;

Івано-Франківська область – 104 випадки;

Київська область – 301 випадок;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 12 випадків;

Львівська область – 352 випадки;

Миколаївська область – 314 випадків;

Одеська область – 285 випадків;

Полтавська область – 269 випадків;

Рівненська область – 54 випадки;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 72 випадки;

Харківська область – 63 випадки;

Херсонська область – 75 випадків;

Хмельницька область – 26 випадків;

Черкаська область – 300 випадків;

Чернівецька область – 134 випадки;

Чернігівська область – 45 випадків.

Нагадаємо, 2 січня в Україні більше людей одужало від ковіду, аніж захворіло. Зафіксовано 4 576 нових випадків ковіду, одужало 6250 осіб.

Україна уклала контракт про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech за ціною 504 грн за дозу. Використовуватимуть вакцину для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

Голова ДП "Медзакупівлі" повідомив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України, перевищивши повноваження.