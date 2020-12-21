Новий штам коронавірусу з Великобританії виявили в Італії

Низка європейських країн вже припинила або ж припиняє авіасполучення з Великобританією.

Новий штам коронавірусу, поширення якого з Великобританії загрожує іншим країнам світу, виявлений також в Італії. Про це у неділю, 20 грудня, повідомило міністерство охорони здоров'я цієї країни.

Штам виявлений в одному з військових госпіталів Рима у пацієнта, який нещодавно прибув з Великобританії. Він та його родичі ізольовані, передає DW.

Саме з цією новою мутацією коронавірусу експерти пов'язують останній спалах коронавірусної хвороби COVID-19 на півдні Великобританії. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що новий штам вірусу "до 70 відсотків заразніший", ніж відомі до цього варіанти.

У Лондоні та на південному сході Англії через появу цієї мутації у неділю запроваджений посилений локдаун та скасовані заплановані раніше різдвяні послаблення обмежень. Крім Великобританії та Італії, цей штам також виявлений у Данії, Нідерландах та Австралії.

Низка європейських країн вже припинила або ж припиняє авіасполучення з Великобританією. Про відповідне рішення в неділю повідомили влада Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Чехії, Болгарії, Латвії. Оскільки Франція закрила свої кордони для в'їзду з Великобританії, британська влада була змушена закрити на виїзд порт в Дуврі і тунель під протокою Ла-Манш, що сполучає британські острови з європейським континентом.

Німеччина, яка до кінця року головує у Раді ЄС, скликає термінову зустріч у рамках європейського кризового механізму для обговорення ситуації, що склалась, та подальших заходів.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни Європи посилити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу у Великій Британії.