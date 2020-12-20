У Єдиній книзі реєстрації злочинів опубліковано фальсифікаторів виборів у Білорусі, – Тихановська

У ЄКРЗ публікуватимуть докази тортур, насильства, корупції, винесення необгрунтованих вироків та інших посадових злочинів.

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У Єдиній книзі реєстрації злочинів (ЄКРЗ), створення якої ініціювала лідерська білоруської опозиції Світлана Тихановська, опубліковано перший список з 28 матеріалів перевірок.

Про це йдеться у Телеграм-каналі Тихановської.

“Це імена та підтверджені юристами докази злочинів членів виборчих комісій, які фальсифікували вибори”, – зазначила вона.

Наразі до електронного архіву злочинів надійшло понад 1000 заяв. Серед 397 прийнятих і відфільтрованих: злочини проти прав громадян – 117, тортури, насильство – 188, вбивства – 9, посадові – 66 та інші – 14.

“Сьогодні починається новий розділ у нашій боротьбі за справедливість. Після першого списку фальсифікаторів Єдина Книга Реєстрації Злочинів буде публікувати докази тортур, насильства, корупції, винесення необгрунтованих вироків та інших посадових злочинів. Ми робимо це, щоб більше ніхто не міг красти наші голоси, катувати нас, затримувати батьків, кидаючи їх дітей в колясках посеред вулиці, і знущатися над політичними в’язнями”, – заявила Тихановська.

Вона нагадала, що всі, хто з'явиться в матеріалах ЄКРЗ, мають бути готовими до міжнародного кримінального переслідування, санкцій і справедливого суду. “Час безкарності минув. 20 грудня – це день, коли білоруси довели злочини, з яких в серпні почався наш протест. Але ще важливіше, що 20 грудня – це день, коли білоруси довели, що можуть самі повернути в країну закон”, – додала вона.

Наступний список матеріалів буде опубліковано 20 січня.

Нагадаємо, із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує захисту, із серпня до України звернулося 15 громадян Білорусі.

У Білорусі з дня виборів президента, 9 серпня, тривають масові акції протесту проти фальсифікацій та режиму Лукашенка, під час яких силовики застосовують проти мітингувальників силу та спецзасоби.

Тим часом Олександр Лукашенко відмовляється передавати владу і провів таємну інавгурацію.

Понад сто чинних і колишніх силовиків і військових Білорусі підписали відкритого листа, в якому закликали провести нові вибори "як єдиний спосіб розв'язання кризи, об'єднання суспільства, відновлення в країні верховенства права та законності".