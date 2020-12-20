Уряд Нідерландів заборонив приймати літаки з Великобританії через новий штам коронавірусу

Уряд Нідерландів заборонив приймати пасажирські літаки з Великобританії до Нового року через поширення там нового штаму коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це пише Німецька хвиля.

Заборона запроваджується з 6 години ранку неділі, 20 грудня, та діятиме попередньо до 1 січня, йдеться у повідомленні на сайті уряду в Гаазі. Крім того, нідерландська влада розглядає можливу заборону також іншого транспортного сполучення з Великобританією.

За даними Національного інституту охорони здоров'я Нідерландів, у країні виявлено перший випадок зараження новим мутованим типом коронавірусу.

Його виявили на південному сході Англії, про що влада повідомила 14 грудня. З огляду на швидке зростання показників захворюваності, припускають, що новий штам коронавірусу може швидше поширюватися, ніж відомі досі, сказав головний лікар Англії Кріс Уітті. Утім, поки немає доказів того, що він є більш смертоносним або вливає на дію вакцини чи лікування.

Як саме новий штам потрапив до Нідерландів та чи є інші випадки зараження ним, перевіряють експерти.

Нагадаємо, Великобританія посилила карантинні заходи через виявлення у країні нового штаму коронавірусу.

Зокрема, в Лондоні та в деяких районах Англії, які тепер належать до четвертого - найбільш жорсткого карантинного рівня - будуть зачинені розважальні заклади, перукарні та магазини, за винятком тих, які торгують товарами першої необхідності. Також людям заборонено зустрічатися з кимось, з ким вони не живуть разом. В іншій частині країни, де діють м'якіші карантинні правила зустрічі з друзями та родичами будуть дозволені лише на один день.

За словами британського Прем'єр-міністра Бориса Джонсона, новий варіант коронавірусу може бути на 70 відсотків більш заразним, ніж старий. При цьому немає жодних доказів, що він є більш небезпечним, а також що він буде більш стійким до вакцинування.