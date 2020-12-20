Трамп вважає, що до масштабної атаки хакерів може бути причетний Китай, а не Росія

До масштабної атаки хакерів на державні органи США може бути причетний Китай, а не Росія.
Про це Президент США Дональд Трамп написав у Твіттері.
"Кібератака є значно страшнішою у фейкових ЗМІ, аніж у реальності. Мене повністю проінформували про ситуацію, усе цілковито під контролем. Росія, Росія, Росія – одразу чуємо ми, коли щось трапляється", – сказав він.
"Атака могла бути спрямована і проти наших недолугих машин для підрахунку голосів під час виборів”, – додав Трамп.
The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020
Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія причетна до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії, яка тривала з березня 2020 року.
У свою чергу Росія категорично заперечує свою причетність до цієї справи. "Росія не веде наступальних операцій в кіберпросторі", - заявили в посольстві Росії у Вашингтоні.
Метою хакерів стали понад 40 урядових агентств, аналітичних центрів, неурядових організацій та IT-компаній США. Атаки також були спрямовані на об’єкти у Канаді, Великій Британії, Іспанії, Бельгії, Ізраїлі, Мексиці й Об'єднаних Арабських Еміратах.
Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) при Раді безпеки та оборони попередив про високий рівень кіберзагрози в Україні після масштабної кібератаки в США.