У Києві засвітили вогні на головній ялинці, загорілася гірлянда (оновлено)
У Києві засвітили вогні на головній ялинці, загорілася гірлянда (оновлено)
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
В Україні набули чинності нові карантинні обмеження
В Україні набули чинності нові карантинні обмеження
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
У Кремлі прокоментували заборону Путіну відвідувати Олімпійські ігри
У Кремлі прокоментували заборону Путіну відвідувати Олімпійські ігри
Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
США розширили економічні обмеження щодо Росії
США розширили економічні обмеження щодо Росії
ГоловнаСвіт

Трамп вважає, що до масштабної атаки хакерів може бути причетний Китай, а не Росія

Кібератака є значно страшнішою у фейкових ЗМІ, аніж у реальності, вважає президент США.

Трамп вважає, що до масштабної атаки хакерів може бути причетний Китай, а не Росія
Фото: EPA/UPG

До масштабної атаки хакерів на державні органи США може бути причетний Китай, а не Росія.

Про це Президент США Дональд Трамп написав у Твіттері.

"Кібератака є значно страшнішою у фейкових ЗМІ, аніж у реальності. Мене повністю проінформували про ситуацію, усе цілковито під контролем. Росія, Росія, Росія – одразу чуємо ми, коли щось трапляється", – сказав він.

"Атака могла бути спрямована і проти наших недолугих машин для підрахунку голосів під час виборів”, – додав Трамп.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія причетна до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії, яка тривала з березня 2020 року.

У свою чергу Росія категорично заперечує свою причетність до цієї справи. "Росія не веде наступальних операцій в кіберпросторі", - заявили в посольстві Росії у Вашингтоні.

Метою хакерів стали понад 40 урядових агентств, аналітичних центрів, неурядових організацій та IT-компаній США. Атаки також були спрямовані на об’єкти у Канаді, Великій Британії, Іспанії, Бельгії, Ізраїлі, Мексиці й Об'єднаних Арабських Еміратах.

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) при Раді безпеки та оборони попередив про високий рівень кіберзагрози в Україні після масштабної кібератаки в США.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також