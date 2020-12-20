Трамп вважає, що до масштабної атаки хакерів може бути причетний Китай, а не Росія

Кібератака є значно страшнішою у фейкових ЗМІ, аніж у реальності, вважає президент США.

До масштабної атаки хакерів на державні органи США може бути причетний Китай, а не Росія.

Про це Президент США Дональд Трамп написав у Твіттері.

"Кібератака є значно страшнішою у фейкових ЗМІ, аніж у реальності. Мене повністю проінформували про ситуацію, усе цілковито під контролем. Росія, Росія, Росія – одразу чуємо ми, коли щось трапляється", – сказав він.

"Атака могла бути спрямована і проти наших недолугих машин для підрахунку голосів під час виборів”, – додав Трамп.

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія причетна до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії, яка тривала з березня 2020 року.

У свою чергу Росія категорично заперечує свою причетність до цієї справи. "Росія не веде наступальних операцій в кіберпросторі", - заявили в посольстві Росії у Вашингтоні.

Метою хакерів стали понад 40 урядових агентств, аналітичних центрів, неурядових організацій та IT-компаній США. Атаки також були спрямовані на об’єкти у Канаді, Великій Британії, Іспанії, Бельгії, Ізраїлі, Мексиці й Об'єднаних Арабських Еміратах.

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) при Раді безпеки та оборони попередив про високий рівень кіберзагрози в Україні після масштабної кібератаки в США.