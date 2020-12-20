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Зеленський: “Посилити наші переговори в Нормандському форматі міг би Президент Байден”

Джо Байден знає Україну краще, ніж його попередник, зазначив президент України.

Зеленський: “Посилити наші переговори в Нормандському форматі міг би Президент Байден”
Фото: president.gov.ua

Джо Байден знає Україну краще, ніж його попередник, чинний президент США Дональд Трамп.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю The New York Times, відповідаючи на запитання “У новому році в Сполучених Штатах буде новий Президент. Якими ви бачите відносини між США та Україною?”.

“Мені дуже сподобалися меседжі нового Президента, пана Джо Байдена, який заявив про те, що в них, його команди, є концепт глобального стратегічного бачення безпеки у Європі. І, звісно, це дуже важливо для нас. Тому що якщо ми говоримо про безпеку у Європі, то єдина війна в Європі на сьогодні – це війна на Донбасі. Це війна, війна саме України”, – сказав Зеленський.

На його думку, Джо Байден знає Україну краще, ніж його попередник, бо “ще до свого президентства він, так би мовити, мав глибокі відносини з Україною й добре розуміє росіян”. “Добре розуміє різницю між Україною та Росією і, мені здається, добре розуміє ментальність українців. Це дуже допоможе посилити ці відносини й додати в процесі врегулювання війни на Донбасі й деокупації наших територій. Мені здається, США можуть сильно додати, дуже сильно”, – зазначив президент.

“Я вважаю, що посилити наші переговори в Нормандському форматі міг би Президент Байден”, – додав він.

Зеленський зауважив, що самі жителі США не дозволять антиукраїнську риторику будь-кому, хто представляє владу, “тому що Америка показує на ділі свою підтримку, ми вдячні за санкційну політику – вона серйозна”.

“І про кримські санкції, і про “Північний потік” – це для нас було стратегічно (важливо. – Ред.), і це було дуже складно. Щодо “Північного потоку”, то США тут точно зіграли головну скрипку. Тому я повинен подякувати за це Сполученим Штатам періоду Дональда Трампа і його адміністрації. Я вдячний за те, що ми стали партнерами НАТО з розширеними можливостями, за всі санкційні дії проти Росії, а також за навчання з НАТО. Наші відносини не припиняються. Що стосується економіки, я вважаю, що цих відносин було замало”, – сказав президент.

Нагадаємо, у США 14 грудня голосування колегії виборників підтвердило перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Вирішальну роль у голосуванні відіграв штат Каліфорнія. Там виборники віддали 55 голосів Байдену. Загалом Байден отримав 306 голосів проти 232 за чинного президента Дональда Трампа.

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