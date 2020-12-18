НАБУ проводить обшуки в Міністерстві культури та інформполітики (доповнено)
НАБУ проводить обшуки в Міністерстві культури та інформполітики (доповнено)
Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині
Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Росію відсторонили від великого спорту на 2 роки
Росію відсторонили від великого спорту на 2 роки
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"
Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"
ГоловнаПолітика

Кернеса поховають 23 грудня

Прощання відбудеться в фоє Харківського оперного театру з 9 до 13 години.

Кернеса поховають 23 грудня
Фото: Макс Левин

Церемонія прощання і похорон міського голови Харкова Геннадія Кернеса, який помер у ніч на 17 грудня, відбудуться в середу, 23 грудня.

Про це повідомив секретар міськради Ігор Терехов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Прощання відбудеться в фоє оперного театру, з 9 до 13 години. Потім - похорон на почесній алеї", - сказав Терехов.

Він також повідомив, що доступ на відспівування Кернеса, яке пройде в Благовіщенському соборі, буде обмежено через карантинні заходи.

Як повідомляли, Кернес помер на 62-му році життя в берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування після ускладнень від COVID-19.

У зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса 17, 18 і 19 грудня оголошені днями жалоби в Харкові.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також