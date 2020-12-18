Кернеса поховають 23 грудня

Прощання відбудеться в фоє Харківського оперного театру з 9 до 13 години.

Церемонія прощання і похорон міського голови Харкова Геннадія Кернеса, який помер у ніч на 17 грудня, відбудуться в середу, 23 грудня.

Про це повідомив секретар міськради Ігор Терехов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Прощання відбудеться в фоє оперного театру, з 9 до 13 години. Потім - похорон на почесній алеї", - сказав Терехов.

Він також повідомив, що доступ на відспівування Кернеса, яке пройде в Благовіщенському соборі, буде обмежено через карантинні заходи.

Як повідомляли, Кернес помер на 62-му році життя в берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування після ускладнень від COVID-19.

У зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса 17, 18 і 19 грудня оголошені днями жалоби в Харкові.