Через смерть Кернеса у Харкові оголосили триденний траур

У зв'язку зі смертю міського голови Харкова Геннадія Кернеса 17-19 грудня у місті оголосили траур. Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Ігор Терехов.

Про це інформує пресслужба Харківської міськради.

"У зв'язку зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса, 17, 18, 19 грудня оголошені днями жалоби в місті Харкові", - сказано в повідомленні.

У ці дні буде приспущено Державний Прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

Також скасовуються усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Як повідомляли, мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня. З 10 вересня він перебував на лікарняному і лікувався від коронавірусу в Німеччині.

25 жовтня Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила Кернеса переможцем виборів та визнала його Харківським міським головою. За нього віддали голоси 60,34% виборців.

9 грудня відбулась перша сесія новообраної ради, на якій голова міської ТВК повідомила, що Кернес набув повноважень і може не складати присяги, оскільки складав її у 2010 році.

11 грудня Харківська міськрада повідомила, що у Геннадія Кернеса, який перебував на лікуванні у Німеччині, погіршилося самопочуття. У нього відмовили нирки, він потребував гемодіалізу. Того ж дня син Кернеса повідомив, що не володіє інформацією про значне погіршення стану здоров’я свого батька, втім спілкувався він з ним за тиждень до того.

Кернес очолював Харків з 2010 року. У квітні 2014 року було здійснено замах на його вбивство - він отримав вогнепальне поранення у спину під час пробіжки. Напад пов'язали з політичними мотивами. Після цього Геннадій Кернес був змушений пересуватися на інвалідному візку.

Як повідомила голова громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, функції міського голови Харкова тимчасово може виконувати секретар міськради, а оголошення позачергових виборів може бути розтягнуте в часі на роки.