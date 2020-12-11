Син Кернеса заперечив погіршення стану здоров'я батька

Він також піддав сумніву інформацію про повернення Геннадія Кернеса в Україну 30 грудня.

Депутат Харківської обласної ради Кирило Кернес заявляє, що не володіє інформацією про значне погіршення стану здоров’я свого батька, міського голови Харкова Геннадія Кернеса, який перебуває на лікуванні у Німеччині.

Про це повідомляє Kharkiv Today.

За словами Кирила Кернеса, його батько погано розмовляє, однак друга нирка у нього не відмовляла, як раніше повідомлялося. Він також піддав сумніву оприлюднену харківським бізнесменом Павлом Фуксом інформацію про повернення Геннадія Кернеса в Україну 30 грудня.

"У мене немає інформації про те, що у Геннадія Кернеса відмовила нирка, про те, що говорить пан Фукс краще запитати у самого Фукса. Я говорив з батьком по телефону тиждень тому, він насилу, але говорить. Я не знаю, звідки в пресі взялася ця дата 30 грудня. Я не кажу, що він повернеться 30 грудня, але він точно дуже скоро повернеться", - сказав Кирило Кернес.

Нагадаємо, з 9 вересня Кернес знаходиться на лікарняному, а з 16 вересня - на лікуванні в Німеччині через COVID-19 і викликані вірусом ускладнення. У листопаді у мерії повідомили, що Кернес одужує і доліковує захворювання легень, які були вражені на 70%. Про ниркову недостатність не повідомляли. За словами його друга Павла Фукса, він планував бути у Харкові 30 грудня.

25 жовтня Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила Кернеса переможцем виборів та визнала його Харківським міським головою. За нього віддали голоси 60,34% виборців.

10 листопада у поліції Харкова повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення Геннадія Кернеса. Заяву про зникнення міського очільника подав керівник однієї з громадських організацій. Згодом повідомлення прибрали з сайту поліції.

9 грудня відбулась перша сесія новообраної ради, на якій голова міської ТВК повідомила, що Кернес набув повноважень і може не складати присяги, оскільки складав її у 2010 році.