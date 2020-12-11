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Епідемія коронавірусу в Україні може піти на спад у травні, – головний санлікар Ляшко

Вакцина від ковіду має з'явитися в Україні навесні. 

Епідемія коронавірусу в Україні може піти на спад у травні, – головний санлікар Ляшко
Фото: EPA/UPG

Епідемія коронавірусу в Україні може піти на спад у травні 2021 року. Цьому сприятиме вакцинація та сезонність вірусу. У зв'язку з цим у цей же період має початися послаблення карантинних обмежень. 

Про це в інтерв'ю ТСН повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко..

"Орієнтовано, вважаю, уже з травня 2021 у нас буде такий адаптивний карантин, який дозволить дихати легше. Але цьому сприятимуть і сезонність вірусу, я думаю, ми будемо бачити чітку сезонніть, у весінньо-літній період коронавірус зменшить свою активність та циркуляцію", – відзначив Ляшко.

Він додав, що навесні в Україні з'явиться вакцина і з кожним місяцем усе більша кількість людей буде щепитися та формувати імунітет, який згодом має стати колективним.

Своєю чергою голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, меддопомоги і страхування Михайло Радуцький в ефірі "Право на владу" повідомив, що вакцина від коронавірусу в межах ініціативи COVAX в Україні з'явиться у березні. Це буде 8 мільйонів вакцин, яких вистачить на 4 млн людей. Першими щеплять медиків, освітян, військових і людей з супутніми хворобами.

На думку Радуцького, для того, щоб перервати ланцюг захворюваності, треба зробити щеплення щонайменше 17-18 млн людей.

Нагадаємо, що 4 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу у кінці першого - на початку другого кварталу 2021 року. Учора він заявив, що Україна планує вакцинувати всіх громадян за рахунок держави.

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