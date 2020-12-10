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У львівській лікарні робот-хірург Da Vinci успішно прооперував свого першого пацієнта

Він без розрізів видалив грижу діафрагми. 

Фото: Facebook Олег Самчук

У Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги робот-хірург Da Vinci прооперував свого першого пацієнта - чоловіка з грижею діафрагми.

Про це повідомив директор лікарні Олег Самчук у Facebook. 

Фото: Олег Самчук Facebook

"І це - фантастика! Все зроблено без жодного розрізу, лише через проколи. Щасливчиком став 50-річний житель Бродів. Він звернувся до нас із підозрою на кишково-шлункову кровотечу. Обстеження показало завеликий отвір між черевною і грудною порожнинами. Частина шлунка змістилася в грудну клітину. Треба було оперувати!" - пояснив Самчук.

Лікар з відстані кількох метрів керував "руками" робота, зображення транслювалося через камеру. 

Фото: Олег Самчук Facebook

Самчук додав, що робот має чотири "руки" і бездоганно провів операцію, навіть зробив пластику.

Фото: Олег Самчук Facebook

Робот Da Vinci - це апарат для проведення хірургічних операцій, що виробляється американською компанією Intuitive Surgical. Він складається з двох блоків: перший - для хірурга-оператора, другий - "чотирирукий" маніпулятор.

Одна "рука" тримає камеру, дві інші відтворюють рухи справжнього хірурга, а четверта "рука" асистує. 

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