Фото: Facebook Олег Самчук

У Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги робот-хірург Da Vinci прооперував свого першого пацієнта - чоловіка з грижею діафрагми.

Про це повідомив директор лікарні Олег Самчук у Facebook.

Фото: Олег Самчук Facebook

"І це - фантастика! Все зроблено без жодного розрізу, лише через проколи. Щасливчиком став 50-річний житель Бродів. Він звернувся до нас із підозрою на кишково-шлункову кровотечу. Обстеження показало завеликий отвір між черевною і грудною порожнинами. Частина шлунка змістилася в грудну клітину. Треба було оперувати!" - пояснив Самчук.

Лікар з відстані кількох метрів керував "руками" робота, зображення транслювалося через камеру.

Фото: Олег Самчук Facebook

Самчук додав, що робот має чотири "руки" і бездоганно провів операцію, навіть зробив пластику.

Фото: Олег Самчук Facebook

Робот Da Vinci - це апарат для проведення хірургічних операцій, що виробляється американською компанією Intuitive Surgical. Він складається з двох блоків: перший - для хірурга-оператора, другий - "чотирирукий" маніпулятор.

Одна "рука" тримає камеру, дві інші відтворюють рухи справжнього хірурга, а четверта "рука" асистує.