У Києві станом на 4 грудня вільними були 464 ковідні ліжка з киснем, – КМДА

Усього з 4493 місць для пацієнтів з коронавірусом у лікарнях були вільними понад 1900.

У Києві станом на 4 грудня для лікування хворих на коронавірус в базових лікарнях розгорнуто 4493 ліжка, з них вільними були 1983 (2510 зайнято).

Кількість вільних ліжок, що підключені до централізованого киснепостачання – 229, ще 235 ліжко-місць забезпечені кисневими концентраторами. Таким чином загалом до кисню підключені 464 місця. Про це йдеться у відповіді Департаменту охорони здоров'я КМДА для LB.ua. У Департаменті відзначили, що кількість обладнаних киснем місць постійно збільшується.

"Станом на 4 грудня закладами охорони здоров'я за рахунки міського та державного бюджетів ведуться ремонтні роботи щодо забезпечення ліжкового фонду закладів централізованим киснепостачанням", – йдеться у відповіді.

З березня по вересень цього року Київ закупив до комунальних лікарень 49 кисневих концентраторів за кошти міста та ще 343 за кошти субвенції державного бюджету.

Загалом з березня по 30 листопада за кошти місцевого бюджету в Києві обладнали подачею кисню 757 ліжок. Іще 66 кисневих коцентраторів столичні лікарні отримали від благодійників.

Окрім того, вісім лікарень самостійно облаштували киснем місця в лікарнях за рахунок коштів, що перебувають на їхніх рахунках.

КНП "Київська міська клінічна лікарня №1" облаштувала 29 ліжок КНП "Київська міська клінічна лікарня №7" – 40 ліжок КНП "Київська міська клінічна лікарня №9" – 15 КНП "Київська міська клінічна лікарня №10" – 3 КНП "Київська міська клінічна лікарня №17" – 60 КНП "Київська міська дитяча інфекційна лікарня" – 15 КНП "Академія здоров'я людини" – 15 КНП "Київський міський пологовий будинок №3" – 34.

Сьогодні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за 8 грудня до столичних лікарень госпіталізували найбільшу від початку пандемії кількість пацієнтів – 127. Загалом на стаціонарному лікуванні перебуває 2001 хворий, з них 1201 у важкому стані. Кисневу підтримку станом на сьогодні отримують 1419 людей.

Місяць тому головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко у коментарі LB.ua повідомляв, що загалом по Україні киснем було забезпечено 19 972 ліжка, відведених під ковід.

Проте вже 23 листопада голова МОЗ Максим Степанов заявив, що по країні киснем обладнали загалом 25 996 ліжок, з них вільними були 12 168. Він додав, що у Києві, Черкаській області та на Харківщині ліжок з киснем не вистачало.

У серпні перед головами обласних адміністрацій поставили завдання обладнати киснем 80% ліжко-місць для хворих на коронавірус. Тобто киснем мали бути забезпечені 42 189 ліжок, проте до листопада обладнали додатково тільки 3600 місць.

У вересні складна ситуація з забезпеченням киснем виникла, зокрема, в Одесі. Лікар-анестезіолог Іван Черненко з Роздільнянської центральної районної лікарні розповідав, що в лікарні було усього чотири концентратори, які протягом тижнів були зайняті. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях".

Про брак кисню також розповідала волонтерка Леся Литвинова, яка з благодійним фондом "Свої" займається закупівлею та безкоштовним забезпеченням кисневими концентраторами хворих, які потребують кисню. Він потрібен не тільки тим людям, які лікуються стаціонарно, а й тим, кого виписали або хто взагалі не був госпіталізований.