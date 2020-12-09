В Україні споживання деяких антибіотиків зросло у 5-6 разів, – МОЗ

Громадяни "призначають" їх собі без консультацій з лікарем.

Українці на тлі епдемії коронавірусу у 5-6 разів більше стали споживати антибіотики деяких груп. При цьому вони "призначають" їх собі самостійно, без консультацій з лікарями.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише "Укрінформ".

“Споживання антибіотиків зросло по деяких групах у 5-6 разів, коли починають приймати антибіотики не за призначенням лікаря, а самостійно, без будь-яких підстав. Ми неодноразово наголошували, що це повинно відбуватися лише за призначенням лікаря”, – зазначив міністр.

Максим Степанов нагадав, що безконтрольний прийом антибіотиків може призвести до розвитку антибіотикорезистентності.

Глава МОЗ нагадав, що у протоколі лікування коронавірусу визначено випадки, в яких потрібно призначати антибіотики. Він закликав громадян не споживати антибактеріальні препарати самовільно і звертатися до медиків.

Нагадаємо, Центр громадського здоров'я попередив, що через стійкість бактерій до антибактеріальних препаратів ми ризикуємо втратити можливість лікувати хвороби, які вже давно перемогли.

Про те, чим загрожує безконтрольний прийом ліків при коронавірусній недузі, читайте в інтерв’ю LB.ua "Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків".