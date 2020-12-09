Степанов заявив про стабілізацію захворюваності на COVID-19

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні стабілізувалася, а статистика поширення COVID-19 покращилася не через зменшення кількості тестувань.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Хтось каже, що кількість захворілих впала, тому що ми нібито почали менше тестувати. Це не так. На сьогоднішній день ми тестуємо методом ПЛР тих людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби або поступають у лікарні з пневмонією. Коли зменшується кількість звернень людей, які мають ознаки гострого респіраторного захворювання, коронавірусної хвороби, то, звісно, зменшується і кількість тестувань. Зараз я дав відповідне завдання, щоб ми переглянули наші стандарти й розширили коло осіб, яких ми тестуємо, в тому числі і метолом ПЛР, і експрес-тестами на антиген, які ми почали поставляти до мережі закладів охорони здоров’я", - розповів очільник МОЗ.

Міністр наголосив, що спостерігається зменшення кількості госпіталізованих за добу, що є "одним з основних показників навантаження на медичну систему".

"Якщо брати статистику тижня до тижня, у нас [кількість госпіталізованих] зменшилася на 1,5 тисячі. Було 11 606 людей, які були госпіталізовані на тижні до 29 листопада, і, відповідно, 10 100 на минулому тижні", - зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, учора у МОЗ констатували спад тижневої захворюваності на ковід уперше із серпня.