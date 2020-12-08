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14-річна дівчинка померла від ковіду на Рівненщині

Дівчинка мала кілька важких вроджених патологій, у тому числі генетичну та серцеву.

14-річна дівчинка померла від ковіду на Рівненщині
Фото: EPA/UPG

За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 374 випадків COVID-19. Померли восьмеро хворих з ковідом, серед яких дівчинка віком 14 років.

Про це інформує пресслужба Рівненської ОДА.

"Серед померлих від ускладнень коронавірусу - дівчина 14-ти років, яка мала декілька важких вроджених патологій, у тому числі генетичну та серцеву", - розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Олена Гандзюк.

За її словами, мешканка села Привітне поступила 5 грудня у Млинівську ЦРЛ у важкому стані. Хвору доставлено в реанімацію обласної дитячої лікарні. 6 грудня стан пацієнтки погіршився, а вночі дівчинка померла.

Як повідомляли, 6 грудня від ковіду померла 14-річна мешканка Кропивницького. Це була вже третя смерть від коронавірусу серед неповнолітніх на Кіровоградщині.

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