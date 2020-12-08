Вакцина від коронавірусу в Україні: як запобігти підробкам?

У світі почалася вакцинація від СOVID-19 . Цього тижня щеплення проводять у Великій Британії та Індії, наступного – в США. З-понад 300 вакцин на даний момент пройшли три етапи випробувань та перебувають на етапі реєстрації три: виробництва BioNTech / Pfizer, Moderna та AstraZeneca. Першу вже схвалили у Великій Британії та розпочали щеплення груп ризику населення.

Фото: EPA/UPG Фармацевт компанії Biontech демонструє ампулу з вакциною на проти COVID-19 у Майнці, Німеччина, 02 грудня 2020

Наша країна у межах глобального фонду доступу до вакцини COVAX отримає безкоштовно 8 млн доз вакцин орієнтовно в березні наступного року. На сьогодні ще не відомо, вакцина якого саме виробника потрапить до нашої держави. Але вже є чіткий план, які групи населення першими зможуть пройти вакцинацію (щеплення є цілком добровільне!). Це медичні працівники, військові із зони ООС, працівники соціальної сфери, пацієнти, працівники інтернатів та будинків осіб похилого віку, пацієнти із соматичними захворюваннями, старші за 60 років.

Звісно, чимало українців, котрі не входять до груп ризику, також спробують першими пройти вакцинацію. Людей можна зрозуміти – всі хочуть скоріше повернутися до звичайного життя. Проте є великий ризик, що цим скористаються шахраї. І вакцину – незрозумілого походження та якості – почнуть продавати нелегально.

Парадокс, але в нинішніх умовах покарати шахраїв за продаж підроблених чи неякісних вакцин проти коронавірусу майже неможливо. Рік тому Верховна Рада посилила відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів. Народні депутати внесли зміни до статті 321-1 Кримінального кодексу України. Виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів карається позбавленням волі терміном від 5 до 8 років (раніше – від 3 до 5 років). Якщо ж дії спричинили смерть людини або тяжкі наслідки, вчинені в особливо великих розмірах, вони караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним ув’язненням із конфіскацією майна.

Але вакцина від коронавірусу поки що не внесена до Національного переліку лікарських засобів! В цей список входить 10 вакцин (БЦЖ, проти дифтерії, гепатиту, кашлюку, поліомієліту, краснухи, правця, сказу, паротиту та гемофільна вакцина типу В), які включені до календаря щеплень.

Тому я пропоную Уряду доповнити цей перелік вакциною від СOVID-19. Тоді правоохоронці зможуть реагувати на підробку вакцини за статтею 321-1 Кримінального Кодексу України.

Звісно, війну з фальсифікованими чи неякісними медичними препаратами не виграти лише за рахунок посилення кримінальної відповідальності. Світовий досвід щодо проблеми підробки ліків свідчить, що потрібно використовувати й інші інструменти боротьби з фальсифікатом. Наприклад, озброїти громадян засобами контролю, які б дозволили чітко відрізнити оригінальний лікарський засіб від підробного.

Один із таких інструментів – ліцензування на здійснення інтернет-торгівлі медичними препаратами. За різними оцінками, в Україні обсяг фальсифікату ліків складає 10-15%. З них переважна більшість реалізовується онлайн. У вересні Верховна Рада ухвалила закон, розроблений Комітетом з питань здоров’я нації. Ми дозволили продаж ліків через інтернет лише аптечним мережам, які отримали відповідну ліцензію. Споживач зможе легко перевірити, чи легально працює інтернет-магазин: ліцензія має розміщуватись за головній сторінці сайту. За три місяці з дати підписання закону Президентом Уряд повинен розробити реєстр компаній, що отримали ліцензію на інтернет-торгівлю. Орієнтовно з кінця лютого цей ринок має запрацювати в нових умовах.

Ще один інструмент – 2-D кодування. Цю технологію для боротьби з фальсифікатом лікарських засобів використовують в США та ЄС. QR-код є унікальним ідентифікатором. В ньому вказана назва, фармацевтична форма, тип упаковки, серійний номер, термін придатності, дані про виробника. Код вноситься до електронної бази державного органу. Покупець за допомогою мобільного телефону зможе зчитати код та перевірити справжність медичного препарату.

Уряд планував запровадити QR-кодування з 1 вересня 2019 року, потім – переніс старт програми на невизначений час. Причина – звернення виробників лікарських засобів. Вони застерігали, що українська система 2-D кодування не адаптована до європейської. В QR-кодах «зашита» різна інформація про медичний препарат.

Виправити ситуацію зможе ухвалення законопроєкту «Про лікарські засоби», який розробляє наш Комітет. Документ законодавчо врегульовує впровадження QR-кодування та інтеграцію його до європейської системи.

Ще один інструмент контролю, який ми плануємо запровадити, стосується контролю за якістю ліків. Адже неякісними можуть бути не лише підроблені препарати – трапляється, сам виробник з міркувань економії починає випускати «підробку». Притягнути такого виробника до відповідальності не завжди є можливим, особливо у випадках, коли він перебуває в іншій країні. За зразком законодавства країн ЄС ми пропонуємо покласти відповідальність за якість медпрепарату на власника реєстраційного посвідчення. Кожна партія медичних препаратів має містити прізвище відповідальної особи, представника фармвиробника, котрий перебуває в Україні. Якщо у контролюючих органів виникнуть питання, то їм буде до кого звернутись.