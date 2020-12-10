Шмигаль: карантин вихідного дня - це українська розробка, яку починають використовувати країни Європи

"Тобто вони подивилися, як робимо ми... і вирішили зробити так і у себе".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня - суто українська розробка, якою вже починають користуватися європейські країни.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Шмигаль погодився, що під час карантину критика влади зводилася до двох речей: перше - відсутність стратегії комунікації, коли різні чиновники озвучували різну інформацію; і друге - це коли дії влади суперечили одна іншій. Однак, за його словами, було важко налагодити комунікацію у передвиборчий період (в Україні проходили місцеві вибори, - ред.).

"До введення карантину вихідного дня, за півтора тижні, ми вже це розуміли і вже комунікували. Ми мали підготовлену стратегію - як ми його будемо вводити, що будемо робити... Ми проводили всю комунікацію. Але на жаль, це був передвиборчий період, коли було доволі складно говорити з головами громад. На жаль, не всі вірили або серйозно сприймали наші наміри. Але комунікація від Кабміну була", - запевнив прем'єр.

Він зазначив, що запровадження карантину вихідного дня "було чітким", і "по ходу нічого не мінялося протягом трьох тижнів". Наразі, за його словами, інші країни переймають цей досвід від України.

"Весною ми дійсно так, як і всі країни світу, шукали варіанти, як боротися з вірусом. Але тоді ще було невідомо, що це таке, які заходи кращі, які гірші, які дають результат, які ні. Тому була частина дій, можемо їх назвати, "режимом нащупування ефективних заходів". Так робили всі країни, ми разом зі всіма рухалися. Зараз от Латвія, здається, від цього тижня слідом за нами ввела карантин вихідного дня. Тобто вони подивилися, як робимо ми, а ми ж зідзвонюємося з прем’єрами, ділимося, і вирішили зробити так і у себе", - сказав Шмигаль.

На питання, у кого саме Україна запозичила такий підхід, він зазначив, що карантин вихідного дня - суто українська розробка. Його було запроваджено для того, щоб стабілізувати рівень захворюваності перед введенням більш жорстких обмежень.

"Карантин вихідного дня? Ми розробили самі. Це фактично був український продукт, ми його прорахували, на сьогоднішній день ним починають користуватися європейські країни. Він не був покликаний зменшити рівень захворювання, його задача – стабілізувати цей рівень. Щоб ми могли протягнути до кінця грудня-початку січня, коли можна без шкоди для економіки запровадити більш жорсткі карантинні обмеження. Зробити зимові канікули, назвемо це так. Вони і так будуть відбуватися. Тобто невеликими коригуваннями можна буде досягти колосального результату", - зазначив Шмигаль.

"Фактично, це такий баланс. Це те, про що ви питали – баланс життя і економіки, який дасть змогу країні пройти більш м’яко обидві кризи: і коронакризу, пов’язану з епідемією, і економічну кризу", - додав прем'єр.

Нагадаємо, у листопаді Шмигаль відзвітував перед парламентом щодо карантину вихідного дня і заявив, що протистояння пандемії – головна тема для влади. За його словами, Кабмін почув "багато безпідставних заяв щодо карантину вихідного дня", але такі обмеження вже довели ефективність у інших країнах. Прем'єр наголосив, що карантин вихідного дня - це не українська розробка, і він вже показав ефективність в інших країнах. "Це не українське ноу-хау, ми бачили ефективність у Туреччині та Ізраїлі. Німецький інститут роберта Коха провів ґрунтовне дослідження, головний висновок – інтенсивний контакт в закритих приміщеннях пов'язаний з великим ризиком зараженя", – говорив Шмигаль.

11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення карантину вихідного дня на три тижні. Працювати можна продуктовим магазинам, аптекам, СТО. Ресторани і кафе можуть працювати тільки на доставку і на виніс, ТРЦ і непродуктові маркети мають бути зачинені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Такі обмеження ввели щонайменше до кінця листопада.

Троє міністрів не підтримали рішення уряду. Проти ініціативи висловилися міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова МВС України Арсен Аваков та віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Представники бізнесу влаштовували протести через цей карантин у багатьох містах України. Міська влада деяких міст виступила проти карантину вихідного дня - приміром, у Львові мер "скасував вихідні", у Дніпрі місцева комісія ТЕБ та НС не змогла зібрати кворум, тому рішення уряду не стали імплементувати.

Після закінчення карантину вихідного дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що він не досяг очікуваного ефекту, тому МОЗ не рекомендуватиме його продовжувати. Втім згодом він змінив думку і додав, що карантин не досяг очікуваного ефекту, але все рівно допоміг стабілізувати ситуацію.