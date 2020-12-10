МОЗ за цей рік не поставило в українські лікарні жодних ліків із 38 бюджетних програм, - нардепка Стефанишина

Міністерство охорони здоров'я цього року не поставило жодних ліків до українських лікарень, що були передбачені бюджетними програмами майже на 10 млрд гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народна депутатка від партії "Голос", колишня виконавча директорка організації "Пацієнти України" Ольга Стефанишина.

"Лікарні отримали 0 пігулок, медвиробів і вакцин. Просто нуль усього з 1350 найменувань по 38 програмах з бюджетом у майже 10 мільярдів гривень", - заявила вона.

Стефанишина пояснила, що ДП "Медичні закупівлі України" отримало від МОЗ кошти та почало оформлювати тендери лише в червні. Угоди про закупівлю ліків з міжнародними організаціями були укладені у вересні.

"Для розуміння — у минулі роки в цей час ВЖЕ починали активно прибувати перші закуплені ліки. Бо тендери оголошували навесні. Станом на зараз не оголошені тендери на 95 позицій!" - наголосила нардепка.

При цьому мова йде про ліки від бульозного епідермолізу, легеневої гіпертензії, муковісцидозу, дитячого первинного імунодефіциту, про препарати для трансплантацій і ліки від ювенального ревматоїдного артриту.

Станом на зараз чверть тендерів іще триває.

"Що це означає для пацієнтів: переривання лікування, відсутність медвиробів у лікарнях. Для багатьох це означає смерть. Бо навіть після завершення тендеру ще має пройти оцінка тендерних пропозицій від постачальників, підписання договору та оплата. І це все за три тижні до закінчення року. Є реальні ризики просто втратити ті кошти, які ми виборювали в Держбюджеті минулої осені. Якщо ліки не закуплять до кінця року - кошти згорять", - підкреслила нардепка.

Через цю ситуацію хворі фактично "доживають" за рахунок препаратів, що були поставлені в минулі роки.

Стефанишина додала, що за деякими програмами ліків уже нема і батьки дітей із різними захворюваннями виходили на мітинги через відсутність ліків ще у вересні.

"Такі дії МОЗ зупинять послуги для Програми медичних гарантій. Тисячі людей, які потребують життєво важливих медикаментів з жахом розуміють, що через деякий час настане «медикаментозний» локдаун — залишки минулих років закінчаться, а нові поставки затримаються на місяці або взагалі не відбудуться. І все це супроводжується абсолютно непрозорою процедурою відбору членів наглядової ради ДП "Медичні закупівлі" і повною відсутністю офіційного звіту МОЗ про реальні залишки ліків на складах", - зазначила нардепка.

Нагадаємо, що цього року українські пацієнти декілька разів влаштовували мітинги. Зокрема, у жовтні біля Міністерства охорони здоров’я відбулась акція "Міністерство лікування асфальтом" з вимогою відставки голови МОЗ Максима Степанова та розслідування його недбалості правоохоронними органами.