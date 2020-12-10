ОАЕ передали Україні понад 1,5 млн експрес-тестів на COVID-19

ОАЕ надіслали медичну допомогу у понад 120 країн, що потребують допомоги.

Посольство Об'єднаних Арабських Еміратів передало понад 1,5 мільйона експрес-тестів на COVID-19 (IgM/IgG) та масок для українських державних установ.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на диппредставництво.

Акція відбулася з нагоди 49-го Національного дня, який відзначався 2 грудня, і в межах посилення міжнародного співробітництва у боротьбі з поширенням пандемії коронавірусу.

"Таким чином, ОАЕ продовжили свої новаторські гуманітарні ініціативи, спрямовані на стримування поширення пандемії коронавірусу COVID-19, та втілення своєї місії на підтримку цінностей солідарності та українців у подоланні наслідків цієї кризи", - повідомили в посольстві ОАЕ.

Експрес-тести і маски призначаються для українських лікарень, Офісу Президента, Служби безпеки України, Київської міської державної адміністрації, Духовного управління мусульман України, навчальних закладів, дитячих будинків, геріатричних пансіонатів, установ для дітей, які потребують допомоги, благодійних організацій, інших місцевих органів влади у столиці, регіонах.

Дипломати також зазначили, що на міжнародному рівні ОАЕ надіслали медичну допомогу у понад 120 країн, що потребують допомоги, підтримавши таким чином понад 1,6 мільйона працівників медичної сфери у всьому світі у боротьбі з пандемією COVID-19.

Нагадаємо, у червні Південна Корея передала Україні 20 тис. тестів на коронавірус. Про це у квітні домовилися президент Володимир Зеленський і Мун Дже Ін.