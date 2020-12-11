СБУ викрила організовану групу на фінансуванні міжнародної терористичної організації

Правоохоронці затримали одного з фігурантів під час отримання понад 7 тисяч доларів США, які призначалися для фінансування однієї із терористичних організацій.

Служба безпеки України викрила у Харкові діяльність організованої групи, учасники якої сприяли фінансуванню міжнародної терористичної організації.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що двоє українських громадян, вихідців із однієї з країн Близького Сходу, організували у Харкові проведення незаконних переказів через систему фінансових розрахунків, заборонену у багатьох країнах. Зловмисники здійснювали перекази з країнами, зокрема з підвищеною терористичною активністю", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів під час отримання понад 7 тисяч доларів США, які призначалися для фінансування однієї із терористичних організацій.

Під час обшуків правоохоронці вилучили фінансову документацію та чорнові записи із відображенням руху коштів, а також інші докази протиправної діяльності.

Двом учасникам групи повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 258-3 (матеріальне сприяння діяльності терористичної організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у березні СБУ заблокувала механізм фінансування терористів "ЛНР" через системи електронних платежів. На нелегальних карткових рахунках було понад 20 млн гривень. За допомогою "Першого комерційного центру" зловмисники переказували гроші через відомі міжнародні платіжні системи і забезпечували обіг електронних коштів на заборонених ресурсах.