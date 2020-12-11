Окупанти обладнують додаткові окопи для кулеметників – розвідка

Окупанти також використовують безпілотники для перевірки фортифікаційних споруд.

Незаконні збройні формування РФ на Донбасі поглиблюють окопні переходи та обладнують додаткові окопи для кулеметних розрахунків та розрахунків протитанкових ракетних комплексів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Противник здійснює поглиблення наявних окопних переходів, обладнання додаткових окопів для кулеметних розрахунків та розрахунків протитанкових ракетних комплексів. Крім того, окупанти використовують цивільні споруди (залишені мешканцями приватні будинки, прибудинкові споруди тощо) для прихованого розміщення засобів вогневого враження, у тому числі мінометів, поблизу лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони також додали, що для перевірки стану фортифікаційного обладнання своїх передових позицій, маскування озброєння та військової техніки російські окупаційні війська застосовують безпілотні літальні апарати.

Нагадаємо, минулої доби, 10 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.