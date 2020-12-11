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Cуд тимчасово призупинив роботу харківського ТОВ “Коксовий завод “Новомет”

Відновити роботу завод зможе лише після отримання дозволу на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря.

Cуд тимчасово призупинив роботу харківського ТОВ “Коксовий завод “Новомет”
Фото: https://www.facebook.com/AndriyMalovany/

Харківський окружний адміністративний суд ухвалив рішення тимчасово зупинити діяльність підприємства з виробництва коксу та кам`яновугільної смоли ТОВ “Коксовий завод “Новомет”.

Про це повідомив у Facebook голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

"Робота “Коксохіму” у Харкові буде призупинена! Харківський окружний адміністративний суд прийняв рішення частково задовольнити позовні вимоги Держекоінспекції Харківської області та тимчасово зупинити діяльність підприємства по виробництву коксу та кам`яновугільної смоли ТОВ “Коксовий завод “Новомет", - написав Мальований.

За його словами, відновити роботу цей суб'єкт господарювання зможе лише після отримання дозволу на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Київський сміттєспалювальний завод "Енергія", що належить КП “Київтеплоенерго”, почав процедуру оновлення системи очищення димових газів, що утворюються під час роботи підприємства. Київ витратить 220 млн грн на нову систему очищення диму для заводу "Енергія". Вона повинна запрацювати 2022 року.

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