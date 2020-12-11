Місія ОБСЄ на Донбасі виявила "гвоздики" та гаубиці окупантів поза лініями відведення

В ООС зазначили, що такі факти свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ та її найманцями.

За даними звіту СММ ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території були зафіксовані чергові порушення з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба ООС.

"Так, біля населеного пункту Біле помічено озброєння, розміщене за лініями відведення, а саме – дві самохідні артилерійські установки (2С1 "Гвоздика", 122 мм) та дві гаубиці (Д-30, 122 мм). Крім того, під час здійснення польотів над районами поблизу населеного пункту Ясинувата, в п’яти випадках міні-БПЛА СММ ОБСЄ зазнали впливу перешкод сигналу GPS", - йдеться в повідомленні.

В ООС зазначили, що такі факти свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ та її найманцями, що свідчить про повне ігнорування і небажання виконувати ними досягнутих домовленостей.

Нагадаємо, станом на вересень Моніторингова місія ОБСЄ з початку перемир’я, яке оголосили 27 липня, зафіксувала на Донбасі 1052 порушення.

За даними ОБСЄ у 2020 році на Донбасі загинуло 18 цивільних, 85 отримали поранення.У період із 2 до 15 листопада СММ зафіксувала 469 порушень режиму припинення вогню супроти 238 за попередній двотижневий період.