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Місія ОБСЄ на Донбасі виявила "гвоздики" та гаубиці окупантів поза лініями відведення

В ООС зазначили, що такі факти свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ та її найманцями.

Місія ОБСЄ на Донбасі виявила "гвоздики" та гаубиці окупантів поза лініями відведення
Фото: EPA/UPG

За даними звіту СММ ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території були зафіксовані чергові порушення з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба ООС.

"Так, біля населеного пункту Біле помічено озброєння, розміщене за лініями відведення, а саме – дві самохідні артилерійські установки (2С1 "Гвоздика", 122 мм) та дві гаубиці (Д-30, 122 мм). Крім того, під час здійснення польотів над районами поблизу населеного пункту Ясинувата, в п’яти випадках міні-БПЛА СММ ОБСЄ зазнали впливу перешкод сигналу GPS", - йдеться в повідомленні.

В ООС зазначили, що такі факти свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ та її найманцями, що свідчить про повне ігнорування і небажання виконувати ними досягнутих домовленостей.

Нагадаємо, станом на вересень Моніторингова місія ОБСЄ з початку перемир’я, яке оголосили 27 липня, зафіксувала на Донбасі 1052 порушення.

За даними ОБСЄ у 2020 році на Донбасі загинуло 18 цивільних, 85 отримали поранення.У період із 2 до 15 листопада СММ зафіксувала 469 порушень режиму припинення вогню супроти 238 за попередній двотижневий період.

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