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Окупанти вісім разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Окупанти вісім разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Минулої доби, 10 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Як повідомляється у ранковому зведенні, неподалік населених пунктів Водяне та Лебединське противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а біля Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Також ворог вів обстріл українських позицій зі стрілецької зброї поблизу Старогнатівки.

Ще три порушення режиму припинення вогню було зафіксовано у передмісті Авдіївки. Тут окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

"Вогневі провокації противника не становили загрози українським захисникам, тому наші воїни зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - повідомляють у штабі ОС.

Від початку поточної доби, 11 грудня, по всій лінії розмежування сторін спостерігається тиша. Режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Нагадаємо, 9 грудня окупанти дев'ять разів відкривали вогонь на Донбасі. Втрат у лавах ОС не було.

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