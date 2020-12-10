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На кордоні з Угорщиною затримали дипломата з партією контрабандних сигарет

Іноземець пред’явив прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні.

На кордоні з Угорщиною затримали дипломата, який намагався вивезти з України партію контрабандних сигарет.

Фото: dpsu.gov.ua

Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

Відповідно до повідомлення за інформацією оперативних співробітників Мукачівського загону в пункті пропуску "Лужанка", що на українсько-угорському кордоні, прикордонники провели поглиблену перевірку мікроавтобуса "SEAT".

"Автомобілем з України їхав громадянин Угорщини. Іноземець пред’явив прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні", - повідомляють у Держприкордонслужбі.

За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду, оперативних співробітників Держприкордонслужби, представників ДМС, із залученням представників консульства Угорщини, в багажному відділенні авто виявила цигарки без акцизних марок з позначкою «FOR DUTY FREE ONLY».

Фото: dpsu.gov.ua

Наразі триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлена його кількість та вартість.

Нагадаємо, наприкінці листопада на Закарпатті на контрабанді цигарок викрили прикордонника та священника УПЦ МП.

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