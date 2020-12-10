На кордоні з Угорщиною затримали дипломата, який намагався вивезти з України партію контрабандних сигарет.
Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.
Відповідно до повідомлення за інформацією оперативних співробітників Мукачівського загону в пункті пропуску "Лужанка", що на українсько-угорському кордоні, прикордонники провели поглиблену перевірку мікроавтобуса "SEAT".
"Автомобілем з України їхав громадянин Угорщини. Іноземець пред’явив прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні", - повідомляють у Держприкордонслужбі.
За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду, оперативних співробітників Держприкордонслужби, представників ДМС, із залученням представників консульства Угорщини, в багажному відділенні авто виявила цигарки без акцизних марок з позначкою «FOR DUTY FREE ONLY».
Наразі триває підрахунок виявленого товару, після чого буде встановлена його кількість та вартість.
Нагадаємо, наприкінці листопада на Закарпатті на контрабанді цигарок викрили прикордонника та священника УПЦ МП.