Новий очільник ДМС Рябікін: ”З будь-якої митниці сьогодні повертається 7% «порожнього транспорту»"

Новий голова Державної митної служби Павло Рябікін переконаний, що для налагодження роботи митниці потрібно встановити чіткі принципи і правила. Щоб побороти контрабанду, потрібен час.

Про це Рябікін заявив в інтерв’ю LB.ua.

"Можна нескінченно займатися вивченням того, що було. А можна відстоювати те, що буде. Я розглядаю будь-яку систему на початковому етапі як "чорний ящик", куди надійшли нові потоки у вигляді тонн кубометрів чогось і вихідні потоки у вигляді платежів до бюджету. Для того, щоб ці тонни і кубометри давали адекватне наповнення у вигляді мільйонів гривень до бюджету, має бути створено єдине правило гри на ринку", - сказав він.

Голова Митної служби вважає, що потрібно послідовно сформулювати політику і "реалізовувати повне неприйняття корупції".

"На митниці, крім держави, у всьому світі хтось заробляє. На жаль, це факт. Ми повинні розуміти, що ні протягом місяця, ні протягом року або навіть трьох років ми не зробимо митницю ідеальною. Але оголошуючи деякі принципи і правила роботи, ми повинні послідовно сформулювати політику і реалізовувати повне неприйняття будь-яких контрабандних операцій, повне неприйняття корупції. Людина повинна знати: якщо вона бере гроші, рано чи пізно буде покарана. Так, ми не спіймаємо її сьогодні, може, і через рік або навіть три роки, але колись зловимо", - зазначив Рябікін.

Як юрист він підтвердив, що принцип невідворотності покарання є базовим.

"Тут повинна бути послідовність, і це повинно бути донесено до кожного співробітника. З будь-якої митниці сьогодні повертається 7% «порожнього» транспорту, але є одна західна, де кількість «порожнього» транспорту становить 17%. Скрізь йде зважування 80% вантажного транспорту, який повертається порожнім, а там 0-5%. «Чому не зважуєте?» - запитуємо. «Ваги зламалися», - відповідають. Ми ж розуміємо, що йде чорна контрабанда. Це означає, що в якийсь момент прикордонники і митники домовилися. Підняли шлагбаум, фури проїхали, але «були порожні»", - пояснив голова ДМС.

Нагадаємо, Павло Рябікін призначений на посаду голови Державної служби 18 листопада. Він був народним депутатом в трьох скликаннях. З 2017 року очолював міжнародний аеропорт "Бориспіль".

На початку грудня регіональні митниці стали підрозділами Державної митної служби, а не окремими юридичними особами, і отримали тимчасових керівників. Завершення реформи митної та податкової служб - один з "маяків" МВФ для України.