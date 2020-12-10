В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Кабмін погодив звільнення глави Дніпропетровської ОДА та призначення на цю посаду Резніченка
Кабмін погодив звільнення глави Дніпропетровської ОДА та призначення на цю посаду Резніченка
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Дочка Тимошенко народила третю дитину
Дочка Тимошенко народила третю дитину
ГоловнаЕкономікаБізнес

МАУ заявила про плани відновити мережу маршрутів з кінця березня-2021

Компанія планує здійснювати рейси за сімома внутрішніми і 43-ма міжнародними напрямками.

МАУ заявила про плани відновити мережу маршрутів з кінця березня-2021
Фото: EPA/UPG

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" готується повністю відновити мережу маршрутів, починаючи з 28 березня 2021 року.

Про це інформує пресслужба компанії.

"Запуск десятків рейсів дозволить поновити авіаційне сполучення регіонів України з численними країнами Європи через авіахаб у Міжнародному аеропорту «Бориспіль»", - вважають у МАУ.

На початку літньої навігації-2021 внутрішні рейси авіакомпанії здійснюватимуться за напрямками Херсон, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ та Запоріжжя.

Міжнародні рейси "МАУ" планує здійснювати за 43 маршрутами, зокрема з Києва в Амстердам, Лондон, Париж, Ніццу, Брюссель, Дубай, Гельсінкі, Копенгаген, Стокгольм, Вільнюс, Нью-Йорк, Торонто, Рим, Мілан, Ніццу, Ларнаку, Афіни, Делі, Каїр, Дюссельдорф, Мюнхен, Берлін, Цюріх, Женеву, Тбілісі, Баку, Єреван і Стамбул, а також у Варшаву, Прагу, Будапешт, Відень, Кишинів і Барселону.

Напередодні МАУ попросила президента Володимира Зеленського надати підтримку компанії через збитки, повʼязані з коронавірусом. У МАУ стверджують, що карантинні обмеження скоротили частоту авіарейсів на 85% порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, у липні в МАУ заявили про намір скоротити майже 900 співробітників. Тоді компанія заявила, що збитки від початку карантину сягнули $60 млн.

При цьому в МАУ зазначили, що вийти зі збитків удасться тільки після відновлення повноцінної роботи компанії на докризовому рівні або за умови отримання державної підтримки за аналогією з перевізниками країн Європи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також