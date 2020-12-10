МАУ заявила про плани відновити мережу маршрутів з кінця березня-2021

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" готується повністю відновити мережу маршрутів, починаючи з 28 березня 2021 року.

Про це інформує пресслужба компанії.

"Запуск десятків рейсів дозволить поновити авіаційне сполучення регіонів України з численними країнами Європи через авіахаб у Міжнародному аеропорту «Бориспіль»", - вважають у МАУ.

На початку літньої навігації-2021 внутрішні рейси авіакомпанії здійснюватимуться за напрямками Херсон, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ та Запоріжжя.

Міжнародні рейси "МАУ" планує здійснювати за 43 маршрутами, зокрема з Києва в Амстердам, Лондон, Париж, Ніццу, Брюссель, Дубай, Гельсінкі, Копенгаген, Стокгольм, Вільнюс, Нью-Йорк, Торонто, Рим, Мілан, Ніццу, Ларнаку, Афіни, Делі, Каїр, Дюссельдорф, Мюнхен, Берлін, Цюріх, Женеву, Тбілісі, Баку, Єреван і Стамбул, а також у Варшаву, Прагу, Будапешт, Відень, Кишинів і Барселону.

Напередодні МАУ попросила президента Володимира Зеленського надати підтримку компанії через збитки, повʼязані з коронавірусом. У МАУ стверджують, що карантинні обмеження скоротили частоту авіарейсів на 85% порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, у липні в МАУ заявили про намір скоротити майже 900 співробітників. Тоді компанія заявила, що збитки від початку карантину сягнули $60 млн.

При цьому в МАУ зазначили, що вийти зі збитків удасться тільки після відновлення повноцінної роботи компанії на докризовому рівні або за умови отримання державної підтримки за аналогією з перевізниками країн Європи.