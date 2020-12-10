"Магістральні газопроводи України" перерахували "Укртрансгазу" 3,85 млрд грн

АТ "Магістральні газопроводи України" (АТ "МГУ") прерахувало АТ "Укртрансгаз" перший транш у розмірі 3,85 млрд грн за корпоративні права у статутному капіталі ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансгазу".

Виплата здійснена у рамках виконання договірних зобов’язань АТ "МГУ", взятих в процесі завершення відокремлення діяльності із транспортування природного газу, яке відбулося 1 січня 2020.

У компанії нагадали, що 1 січня 2020 завершився анбандлінг, в результаті якого було відокремлено від Групи Нафтогаз та забезпечено незалежність оператора ГТС та діяльності із транспортування природного газу. Реформа на виконання зобов’язань щодо дотримання вимог Третього енергетичного пакету ЄС, взятих на себе Україною під час підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Нагадаємо, раніше в листопаді Антимонопольний комітет заявив, що НАК "Нафтогаз" має ознаки монопольного становища на ринку реалізації природного газу, в АМКУ розглядають заяви від постачальників про наявність у діях "Нафтогазу" ознак порушення законодавства.