РФ відмовляється від зустрічі з Держприкордонслужбою України для з'ясування обставин "стрілянини на кордоні"

Росія відмовляється від ще однієї прикордонно-представницької зустрічі з Україною для з'ясування обставин можливого порушення групою осіб кордону з Україною і вогневого протистояння, про які раніше повідомила прикордонна служба ФСБ РФ.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми звернулися в той же день після завершення зустрічі для того, щоб провести чергову прикордонно-представницьку зустріч, але вже на більш високому рівні, і залучити до неї заступників прикордонних представників, і все-таки ми планували отримати якусь об'єктивну інформацію від російської сторони. Однак як ми бачимо, у відповідь російська сторона зазначила, що вона відмовляється від цієї зустрічі, заявила про одностороннє розслідування зі свого боку. Крім того, фактично вони не зазначили, коли така зустріч взагалі може відбутися", - сказав Демченко.

За його словами, після заяви прикордонної служби ФСБ РФ про подію Держприкордонслужба України провела перевірку державного кордону на предмет виявлення ознак порушення кордону, а також прикордонно-представницьку зустріч.

Речник додав, що зустріч з російською стороною пройшла на рівні помічників прикордонних представників і фактично не дала ніяких результатів. Адже російська сторона не представила будь-якої інформації, яка підтверджувала б те повідомлення, яке вона направила до Держприкордонслужби України.

"З огляду на все це, можна говорити про незрозумілі дії російської сторони, оскільки до цього ми бачили затягування часу з інформування України про цю подію, ненадання ніяких фактів. В тому числі після першої прикордонно-представницького зустрічі вони на місцевості не змогли показати сліди або факт порушення державного кордону. Тому це можна розцінювати як маніпулювання інформацією або приховування інформації і незрозумілі провокаційні дії", - зауважив Демченко.

Він також не став ані підтверджувати, ані спростовувати інформацію про те, що нібито під час стрілянини загинув громадянин України.

"Я не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, яка поширюється в ЗМІ з посиланням на якісь окремі джерела, оскільки, підкреслю, під час прикордонно-представницької зустрічі російська сторона не надала жодної інформації, в тому числі не тільки про факт порушення державного кордону з України в Росію, вони також не надали ніякої інформації про начебто загиблу особу і зброю, яку порушник міг використовувати", - прокоментував Демченко.

Нагадаємо, вчора ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною. Євген Голубєв був фігурантом кількох кримінальних справ.

3 грудня ФСБ РФ заявила, що начебто троє невідомих порушили кордон з боку України. Під час спроби затримання відбулося вогневе протистояння, в результаті якого один з порушників загинув, а інші втекли на територію України.

Українські прикордонники не знайшли підтвердження повідомлення ФСБ Росії про постріли на кордоні. Фактів порушення українського кордону на ділянці місцевості, яку вказувала російська сторона, не було зафіксовано.