Ними стали Олексій Кулеба, Олена Говорова, Володимир Прокопів та Костянтин Усов.

Київська міська рада на засіданні в вівторок погодила призначення чотирьох нових заступників голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень. Ними стали Олексій Кулеба, Олена Говорова, Володимир Прокопів та Костянтин Усов.

Кулеба, який буде першим заступником Кличка, останній рік працював директором департаменту міського благоустрою. Його кандидатуру погодили 68 депутатів.

Фото: kyivcity.gov.ua

Заступницею Кличка також стане знаменита легкоатлетка Олена Говорова. Вона була призеркою Олімпійських ігор 2000 року в потрійному стрибку, в останні роки - членкиня Національного олімпійського комітету, віцепрезидентка Федерації легкої атлетики України. Говорова - представниця "Слуги народу", вона є позаштатною радницею голови Офісу президента з питань спорту. Її кандидатуру погодив 71 депутат.

Фото: kyivcity.gov.ua

Ще одним заступником Кличка стане Володимир Прокопів ("Європейська солідарність"), який в попередньому скликанні був секретарем Київради. Зараз цю посаду займає Володимир Бондаренко. Кандидатуру Прокопіва підтримали 96 депутатів.

Фото: kyivcity.gov.ua

Костянтин Усов - депутат Верховної Ради VIII скликання від "Блоку Петра Порошенко". Він був директором з правових питань юридичної компанії "Еверлігал". У Київраду, як і Прокопів, потрапив від партії "Євросолідарність". Його підтримав 101 депутат.

Фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, що досі першим першим заступником голови КМДА був Микола Поворозник, заступниками - Петро Пантелеєв, Вячеслав Непоп, Олександр Густєлєв, Валентин Мондриївський, Марина Хонда, Олександр Харченко, та Ганна Старостенко.