ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива
ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива
У матчі Бундесліги форвард "Штутгарта" отримав жовту картку за зарахований знущальний гол
У матчі Бундесліги форвард "Штутгарта" отримав жовту картку за зарахований знущальний гол
ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Помер екснардеп Станіслав Березкін
Помер екснардеп Станіслав Березкін
Гравець "Шахтаря" допускає можливість договірного матчу між "Реалом" і "Боруссією" в останньому турі Ліги чемпіонів
Гравець "Шахтаря" допускає можливість договірного матчу між "Реалом" і "Боруссією" в останньому турі Ліги чемпіонів
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
ГоловнаПолітика

Київрада погодила призначення чотирьох нових заступників Кличка

Ними стали Олексій Кулеба, Олена Говорова, Володимир Прокопів та Костянтин Усов.

Київська міська рада на засіданні в вівторок погодила призначення чотирьох нових заступників голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень. Ними стали Олексій Кулеба, Олена Говорова, Володимир Прокопів та Костянтин Усов.

Кулеба, який буде першим заступником Кличка, останній рік працював директором департаменту міського благоустрою. Його кандидатуру погодили 68 депутатів.

Фото: kyivcity.gov.ua

Заступницею Кличка також стане знаменита легкоатлетка Олена Говорова. Вона була призеркою Олімпійських ігор 2000 року в потрійному стрибку, в останні роки - членкиня Національного олімпійського комітету, віцепрезидентка Федерації легкої атлетики України. Говорова - представниця "Слуги народу", вона є позаштатною радницею голови Офісу президента з питань спорту. Її кандидатуру погодив 71 депутат.

Фото: kyivcity.gov.ua

Ще одним заступником Кличка стане Володимир Прокопів ("Європейська солідарність"), який в попередньому скликанні був секретарем Київради. Зараз цю посаду займає Володимир Бондаренко. Кандидатуру Прокопіва підтримали 96 депутатів.

Фото: kyivcity.gov.ua

Костянтин Усов - депутат Верховної Ради VIII скликання від "Блоку Петра Порошенко". Він був директором з правових питань юридичної компанії "Еверлігал". У Київраду, як і Прокопів, потрапив від партії "Євросолідарність". Його підтримав 101 депутат.

Фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, що досі першим першим заступником голови КМДА був Микола Поворозник, заступниками - Петро Пантелеєв, Вячеслав Непоп, Олександр Густєлєв, Валентин Мондриївський, Марина Хонда, Олександр Харченко, та Ганна Старостенко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також