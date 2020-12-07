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Порошенко запропонував оновити Угоду про асоціацію з ЄС

Задля її приведення у відповідність до сучасних викликів.

Порошенко запропонував оновити Угоду про асоціацію з ЄС
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко взяв участь в онлайн-засіданні Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС, де представив ключові, на його думку, пріоритетами співпраці у наступному році.

Зокрема, йдеться про зміцнення стійкості України проти російської агресії, посилення санкцій ЄС проти Росії, забезпечення макроекономічної стабільності України завдяки продовженню співпраці з МВФ та ЄС, координаці. зусиль з протидії пандемії коронавірусу, включаючи забезпечення швидких поставок дієвих вакцин в Україну, а також оновлення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом для її приведення у відповідність до сучасних викликів.

«Нашою головною стратегічною метою є створення умов для забезпечення членства України в Європейському Союзі, ідеї, що підтримується більшістю українського суспільства та громадян країн ЄС. І «Європейська Солідарність» зробить все можливе для гарантування невідворотності курсу реформ та протидії проросійському реваншу», — запевнив Петро Порошенко.

Як відомо, 1 грудня був опублікований щорічний звіт Єврокомісії щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС із значною кількістю негативних оцінок розвитку подій на шляху реформ у 2020 році. У звіті, зокрема, зазначається, що недавні рішення Конституційного суду України поставили під сумнів досягнення України в боротьбі з корупцією. Темп реформ в Україні у 2020 році порівняно з останніми місяцями 2019 року знизився – йдеться у звіті ЄС.

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