Кулеба про переговори ТКГ та нормандський формат: "Результати залежать від готовності російської сторони"

Перемовини щодо деокупації Донбасу, в яких МЗС займає помітне місце, проводяться регулярно, однак не приносять значних політичних результатів. Утім, коли настане час для України перейти до "плану Б" щодо Донбасу, наразі невідомо. Чи будуть результати, залежить від готовності російської сторони.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

"Ми працюємо за програмою-максимум, і вимагаємо якнайбільше, але чи будуть якісь яскраві результати, залежить і від готовності російської сторони. Іноді прогнозуєш результати, а вони не відбуваються, іноді – все навпаки", - сказав глава МЗС.

Він зазначив, що зараз ведеться робота на рівні радників лідерів нормандського формату, і ще буде одне чергове засідання ТКГ в цьому році. "Формати, в яких можна домовитись про щось велике, функціонують і засідають, але чи вдасться – згодом побачимо", - зауважив міністр.

За словами Кулеби, "Нормандія і Мінськ - це як горизонтальний ескалатор в аеропорту".

"Якщо на нього не з того боку зайти, то щоб не викинуло назад, треба швидко рухатися вперед. Нормандія і Мінськ якраз про це. Треба постійно рухатися вперед. Розслабився - викинуло зі стрічки. І увесь цей рік ми були дуже активними, ми тиснули, ми нагадували, ми пропонували. Зверніть увагу, що за цей рік нам ніхто не нав'язував деструктивних пропозицій, на які ми були би змушені реагувати, як це часто раніше відбувалося", - пояснив він.

Кулеба наголосив, що в його дипломатичній практиці Нормандія і Мінськ – одні з найменш прогнозованих процесів.

"Ми дуже важко підходили до питання припинення вогню. Якщо чесно, я мав дуже великі сумніви, що зрештою росіяни підуть на цю історію, але вони пішли, і припинення вогню було оголошене. Зброя не замовкла повністю. На жаль, є обстріли, і втрати є. Але ніхто не сперечатиметься, що інтенсивність бойових дій вперше за майже сім років війни настільки довго тримається на рівні майже повного припинення вогню", - зазначив міністр.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна разом з партнерами зірвала спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО, яку країна-агресор намагалася вчинити, використавши формат Арріа Ради безпеки ООН.

Росія анонсувала, що "вперше участь у засіданні Ради Безпеки ООН візьмуть представники "ЛНР" та "ДНР". Кулеба зазначив, що засідання Радбезу бойкотуватиме не лише Україна, а й США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія та Бельгія. Тобто всі, окрім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, що входять сьогодні до Радбезу.

Російські представники вже встигли звинуватити Францію та ФРН у "підігруванні Україні" та поставили під сумнів здатність цих країн виступати посередниками у Нормандському форматі.