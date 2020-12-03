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ЄС наполягає на виконанні Мінських домовленостей як умови досягнення миру в Україні

За словами Борреля, перемир'я на Донбасі є позитивним розвитком подій. 

ЄС наполягає на виконанні Мінських домовленостей як умови досягнення миру в Україні
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Європейський Союз наполягає на виконанні Мінських домовленостей як єдиної можливості досягнення тривалого миру в Україні.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, під час відкриття 27-ї Міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє "Укрінформ".

"Для досягнення тривалого миру в Україні потрібно довгострокове політичне рішення... та політична воля сторін конфлікту. Повне виконання Мінських угод є ключем і умовою в цьому контексті", - сказав Боррель.

За його словами, перемир'я на Донбасі є позитивним розвитком подій. 

Боррель оцінив роботу СММ ОБСЄ на Донбасі як "неоціненну" і підкреслив, що країни-члени ЄС вносять понад 2/3 бюджету та персоналу цієї місії, мандат якої не може бути понижений за жодних приводів.

Високий представник ЄС зазначив, що Крим і місто Севастополь продовжують бути нелегально анексованими Росією, і в цьому контексті підтвердив підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, у червні Євросоюз продовжив санкції проти РФ за невиконання Мінських домовленостей. Обмежувальні заходи ввели вперше 2014 року.

Санкції обмежують доступ до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для деяких російських банків і компаній і забороняють форми фінансової допомоги та посередництва щодо російських фінансових інститутів.

Ці заходи також забороняють прямі або непрямі імпорт, експорт або передачу військової техніки і встановлюють заборону на товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях або використовуватися військовими кінцевими користувачами в Росії.

Санкції ще більше обмежують доступ Росії до деяких технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад, під час видобутку і розвідки нафти.

Раніше Рада ЄС підтримала продовження "кримських санкцій" проти РФ ще на рік.

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