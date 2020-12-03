Кулеба назвав п’ять пріоритетів роботи "Кримської платформи"

Глава МЗС України поінформував про актуальну ситуацію в Криму та звернув увагу на загострення проблем, спричинених тимчасовою окупацією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перерахував п’ять очікуваних пріоритетів роботи переговорного майданчика "Кримська платформа", повідомляє пресслужба МЗС.

Про це міністр розповів під час окремого заходу "Міжнародна відповідь на окупацію Криму: наступні кроки", проведеного у рамках 27-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

В рамках заходу Кулеба розповів державам-учасницям ОБСЄ про українську ініціативу зі створення Кримської платформи та перерахував п'ять очікуваних пріоритетів її роботи.

"По-перше, безпека, включно зі свободою мореплавства. По-друге, забезпечення ефективності санкційних обмежень проти держави-агресора. По-третє, захист прав людини та міжнародного гуманітарного права. По-четверте, захист освітніх, культурних, релігійних прав. По-п’яте, подолання негативного впливу тимчасової окупації Криму на економіку та навколишнє середовище", - сказав Кулеба.

Глава МЗС України поінформував про актуальну ситуацію в Криму та звернув увагу на загострення проблем, спричинених тимчасовою окупацією - масових порушень російською окупаційною владою прав людини та норм міжнародного гуманітарного права, загроз внаслідок мілітаризації півострова та прилеглих акваторій, знищення природної та культурної спадщини.

Нагадаємо, на початку червня Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На думку глави МЗС, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він проходитиме щорічно 26 лютого – у день опору Криму російській окупації.

Провести в Україні перший Кримський саміт Міністерство закордонних справ України планує у 2021 році.