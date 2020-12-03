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Новим генсеком ОБСЄ вперше стане жінка

Кар'єрний дипломат з Німеччини Гельга Шмід з 2016 року обіймає посаду генерального секретаря Європейської служби зовнішніх відносин.

Новим генсеком ОБСЄ вперше стане жінка
Фото: wikipedia.org

Рада міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі офіційно затвердить керівництво Організації. Новим генеральним секретарем ОБСЄ стане німкеня Гельга Шмід.

Про це заявив чинний голова ОБСЄ, прем’єр-міністр Албанії Еді Рама під час відкриття 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі у четвер, 3 грудня, повідомляє Укрінформ.

"Я радий, тому що на під час цієї Ради міністрів ми затвердимо нових керівників. Генеральний секретар – Гельга Шмід, директор БДІПЛ - Маттео Мекаччі, представник з питань свободи ЗМІ – Тереза Рібейро, верховний комісар ОБСЄ з питань національних меншин - Кайрат Абдрахманов. Я повністю впевнений у їх професійності та спроможностях", - заявив він.

Рама закликав країни-учасниці ОБСЄ допомагати новим представникам керівництва Організації у виконанні їх мандата у наступні три роки.

Окремо він повідомив про те, що у наступному році в ОБСЄ головуватиме Швеція, а у 2022 році – Польща.

Кар'єрний дипломат з Німеччини Гельга Шмід, яка з 2016 року обіймає посаду генерального секретаря Європейської служби зовнішніх відносин, стане першою жінкою на цій посаді.

Раніше австрійська газета Die Presse з посиланням на джерела в ОБСЄ писала, що представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ буде чинний державний секретар Міністерства закордонних справ Португалії Тереза Рібейро, а директором Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) - італійський ексдепутат Маттео Мекаччі, який очолює неурядову організацію "International Campaign for Tibet“.

Посада верховного комісара ОБСЄ з питань національних меншин відійде колишньому міністру закордонних справ Казахстану Кайрату Абдрахманову, який зараз є послом РК у Швеції.

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