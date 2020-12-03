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Азербайджан вперше оприлюднив втрати у війні в Нагорному Карабасі

За даними Міноборони країни, понад 100 військових зникли безвісти.

Азербайджан вперше оприлюднив втрати у війні в Нагорному Карабасі
Фото: aa.com.tr

Міністерство оборони Азербайджану оголосило про 2 783 загиблих військовослужбовців у війні в Нагорному Карабаху.

Про це повідомляє ВВС.

За даними Міноборони країни, понад 100 військових зникли безвісти.

Ще 1 245 азербайджанських військових перебувають на лікуванні.

Протягом всієї війни азербайджанське військове відомство не розкривало кількість втрат в Карабасі.

Нагадаємо, 27 вересня бойові дії в Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів та ввели воєнний стан.

У НАТО вважають, що військового вирішення конфлікту в Нагірному Карабаху не існує. Згідно даних ООН, з початку відновлення активних бойових дій в Нагірному Карабаху і на прилеглих територіях загинули понад 50 цивільних осіб.

10 листопада Вірменія та Азербайджан домовились про припинення вогню та розміщення російських "миротворців"

Домовленості, зокрема, передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни.

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Уже вдень 10 листопада стало відомо, що РФ почала відправляти підрозділи 15-ї мотострілецької бригади Центрального воєнного округу в Нагірний Карабах. 20 літаків військово-транспортної авіації Росії Іл-76 прибули до Вірменії. Вони доставили в країну понад 400 військових, бронетранспортери, бронеавтомобілі та засоби зв'язку.

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