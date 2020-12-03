Посадковий модуль китайської автоматичної станції "Чан'е 5" завершив забір ґрунту на Місяці і запакував його в контейнери для відправлення на Землю.

Про це повідомило Національне космічне управління Китаю (CNSA), передає Інтерфакс-Україна.

У середу апарат, успішно пробуривши ґрунт Місяця, витягнув зразки геологічної породи з глибини двох метрів, а потім за допомогою руки-маніпулятора зібрав зразки ґрунту з поверхні природного супутника Землі.

Як повідомляло китайське космічне агентство, 2 грудня посадковий модуль зі злітним апаратом зробив успішне м'яке примісячення. Посадка була здійснена в 18:00 поблизу піка Рюмкера в Океані Бур в західній частині видимого боку Місяця.

У рамках місії після посадки на Місяць модуль мав зібрати близько двох кілограмів геологічної породи.

Тим часом орбітальний модуль станції з апаратом, що повернеться на Землю, готовий до стикування із злітним апаратом, який передасть йому капсулу з ґрунтом.

Зонд Chang’e 5, що складається з посадкового модуля зі злітним апаратом і орбітальним модулем з апаратом, що повертається на Землю, був запущений ракетою-носієм "Чанчжен-5" ("Великий похід-5") 23 листопада о 23:30 за київським часом.

Посадка апарата, що повертається на Землю, запланована 16 грудня на півночі Китаю в автономному районі Внутрішня Монголія.

У разі успіху місії Китай стане третьою країною у світі після Росії та США, яка зуміла доставити місячний ґрунт на Землю, і першою реалізує такий проєкт з 1976 року.

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