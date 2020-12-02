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У Німеччині дію карантину продовжать до 10 січня

Правила карантину не зазнають змін.

У Німеччині дію карантину продовжать до 10 січня
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про продовження в країні до 10 січня дії обмежувальних заходів, спрямованих на уповільнення розповсюдження коронавірусу. 

Про це вона заявила в середу після переговорів державних лідерів, передає Reuters.

"Землі продовжать свої заходи з 20 грудня до 10 січня", - сказала Меркель.

Вона також пояснила, що правила карантину не зазнають змін.

У Німеччині останнім часом фіксується збільшення кількості випадків нових захворювань на коронавірус після спаду. 1 грудня було виявлено 13604 заражень. Померли 388 людей, тоді як за день до цього було зафіксовано 125 смертей.3

Нагадаємо, Хорватія через ситуацію з поширенням коронавірусу посилює правила перетину кордону для іноземних громадян, зокрема українців. Нові правила діятимуть з 1 по 15 грудня 2020 року.

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