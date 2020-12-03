Трамп виступив з "найважливішою промовою у своєму житті"

Президент США Дональд Трамп випустив 46-хвилинне відео, у якому розповів про масові фальсифікації та статистичну неможливість перемоги Джо Байдена. Він назвав цей виступ "найважливішою промовою у своєму житті".

Відео опубліковане на сторінці у Трампа Facebook.

Відео набрало понад 3 мільйони переглядів. Його опублікували того ж дня, коли Міністерство юстиції та генпрокурор заявили про відсутність суттєвих порушень на виборах.

Трамп знову відмовився визнавати поразку. Він повторив твердження про фальсифікації та знов звинуватив демократів у змові заради "крадіжки" президентства.

Twitter позначив фрагмент виступу президента США як "суперечливий". У Facebook його доповнили приміткою про те, що як персональне, так і голосування поштою має "довгу історію надійності", а фальсифікації на виборах трапляються "надзвичайно рідко".

Виступ Трампа фактично складається з добірки його дописів у Twitter за останній місяць. Його записали ще тиждень тому і виклали в мережу після заяви генпрокурора Вільяма Барра про те, що фальсифікацій у масштабі, який може змінити результат виборів, не виявлено.

У кінці відео Трамп назвав себе захисником американської виборчої системи і зазначив, що найбільшим його досягненням буде захист її чесності.

Нагадаємо, 15 листопада Трамп визнав поразку на виборах, але стверджував, що вони були "сфальсифіковані".Пізніше Трамп додав, що Байден виграв "лише в очах фейкових ЗМІ".

24 листопада Адміністрація служб загального значення США (GSA), до компетенції якої входить питання зміни президента, повідомила Джо Байдену, що готова розпочати процес передачі повноважень.

7 листопада Американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії.

Згідно з законодавством США, переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів в усіх штатах та завершення судових процесів. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.